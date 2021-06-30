У Києві відкриють Американський університет. Що це дасть Україні?

У 2022 році в українській столиці відкриється «Амерікан Юніверсіті Київ» – Американський університет. Навчальний заклад розташовуватиметься у відреставрованій будівлі Річкового вокзалу, що на Поштовій площі. Очікується, що перших студентів університет прийме у 2022-2023 навчальному році. Які можливості отримають від цього українські студенти і українські заклади вищої освіти?

Хто створює університет?

Посольство США в Україні привітало у твіттері відкриття американського вищого навчального закладу в Києві і наголосило, що це сприятиме розвитку освіти в Україні.

Американський університет у Києві відкриється у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце серед університетів США з питань інновацій. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець.

За його словами, молоді люди, які хочуть здобути освіту західного зразку, проте не мають можливості поїхати на навчання за кордон, скоро зможуть реалізувати це в Києві.

Над створенням «Амерікан Юніверсіті Київ» працюють українські і американські інвестори. Останніх представляє колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час свого візиту до Києва у березні цього року Курт Волкер заявляв про плани США відкрити у Києві Американський університет.

В інтерв’ю виданню «НВ» ексспецпредставник з українських питань наголосив, що цей навчальний заклад «здатний привнести в Україну найкраще, що є в американській системі освіти», для цього українським студентам необов’язково їхати за кордон.

За словами Курта Волкера, університет штату Аризона, який є найкращим закладом з питань інновацій, обігнавши Стенфорд і Гарвард, допоможе здійснити цю ідею. Він має великі можливості залучати нових студентів.

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Що це дасть українським студентам і вишам?

Створення Американського університету відкриває можливості для українських студентів здобути освіту за міжнародними стандартами і програмами американських вишів, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба. Диплом про закінчення такого закладу вищої освіти дає більше шансів знайти хорошу роботу.

Державний університет штату Аризона – заклад з солідною історією, який пережив кілька трансформацій

«Ім’я університету відіграє важливу роль. Державний університет штату Аризона – заклад з солідною історією, який пережив кілька трансформацій. Він хоч і державний, але ці поняття в США і Україні відрізняються.

Це означає, що він просто заснований штатом, але проводить незалежну політику у навчанні. Створюються можливості для університету залучати одних із кращих викладачів, що йде в плюс студентам, які навчаються там. Щодо навчальних планів, то вони поки не розкриваються, набір ще неоголошений. Наскільки я знаю, то програми мають пройти українську акредитацію», – зауважив Микола Скиба.

Відкриття навчального закладу такого рівня – це своєрідний показник здорової освітньої екосистеми, вважає експерт. Він дає сингал для інвесторів і роботодавців, що в Україні є належний рівень людського потенціалу, що дасть змогу залучити студентів з необхідним рівнем знань.

На думку колишнього міністра освіти та науки Сергія Квіта, відкриття Американського університету урізноманітнить український ринок вищої освіти. Це посилить конкуренцію і мобілізує інші українські університети, зазначив він у розмові з Радіо Свобода.

Американські університети є по всьому світу – це звична американська практика

«Американські університети є по всьому світу – це звична американська практика. Щодо українських студентів, то вони і так будуть їздити навчатися, світ відкритий. Питання в іншому – головне, щоб їм було куди повертатися і знаходити можливості для самореалізації.

До цього були спроби відкривати іноземні заклади вищої освіти. Наприклад, «Міжнародний християнський університет». У Могилянці (Національний університет «Києво-Могилянська академія – ред.) на магістерських програмах вчились випускники з того університету, він гарно себе зарекомендував», – зазначив Сергій Квіт.

На думку Миколи Скиби, українським університетам доведеться поборотися за абітурієнта з високими балами ЗНО і здоровими амбіціями. Це підвищить якість вищої освіти, через те, що українські виші мають ретельніше попрацювати над своїми програмами.

Локація на березі Дніпра

Університет планують відкрити в історичній будівлі Річкового вокзалу після того, як її реставрують. Сама споруда мало пристосована до навчального процесу, переконаний Микола Скиба, але для Америки є характерним споруджувати університетські кампуси в мальовничих локаціях.

«Я вважаю, що, якщо вже обрали приміщення Річкового вокзалу для цього університету, то, певно, провели відповідні консультації щодо його технічного стану. Зараз він не найкращий. Необхідно скласти кошторис для переобладнання приміщення до навчального процесу. Надзвичайно красиве місце, відкривається чудовий краєвид на Дніпро!», – розповів Микола Скиба.

У березні 2021 року уряд ухвалив постанову, яка дозволяє іноземним закладам вищої освіти відкривати філіали в Україні.