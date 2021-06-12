Шкарлет розповів, які зарплати Зеленський хоче для викладачів президентського університету

Глава держави Володимир Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч «доларів або євро». Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні», – наголосив Шкарлет.

Під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4 тисячі доларів зарплати українських учителів, а не найкращих викладачів імовірного елітарного вишу.

Сам Зеленський говорив таке: «Коли ми були на Кіпрі… Кіпр – воююча країна. Ну як воююча, там заморожений конфлікт. І в цій частині, грецькій, там усі хочуть стати вчителем. Там щось таке – 3-4 тисячі заробітна плата».

Як з’ясували автори проєкту Радіо Свобода з перевірки фактів, ця теза кандидата Зеленського не відповідала дійсності.

Згідно зі звітом європейської освітньої організації Eurydice, максимальна зарплата вчителя середньої загальноосвітньої школи на Кіпрі складає 39 292 євро (44 749 доларів) на рік. На місяць це виходить 3 274 євро (3 730 доларів). Із цієї суми вираховують різноманітні збори, на кшталт податку на прибуток або страхового внеску.

Базова ж ставка вчителя залежить від стажу. Вона складає від 17 946 євро (20 440 доларів) до 29 684 євро (33 800 доларів), тобто від 1 703 до 2 816 доларів щомісяця до оподаткування.