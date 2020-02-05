(Друкуємо мовою оригіналу)

В городе инициативная группа собирает подписи горожан. Депутаты, которых хотят отозвать, проходили в горсовет от разных политических сил, но сейчас они объединены в одну депутатскую группу. Инициаторы отзыва обвиняют их в узурпации власти. Сами же избранники все происходящее называют политической коррупцией. По их мнению, власть в городе хочет получить одна политическая сила.

Палатки, где можно поставить подпись за отзыв депутатов, стоят в нескольких местах города. Партийной символики на палатках не видно. Есть только плакаты с надписью – «хватит врать и воровать». Чтобы оставить подпись за отзыв, нужно иметь при себе паспорт и собственноручно заполнить данные в таблице.

Подходят в основном, пожилые люди. Молодежи очень мало



«Ну вот сегодня мы стоим с 8 часов. Уже больше 100 человек подписали. Подходят люди. В основном, конечно, пожилые. Молодежи очень мало», – говорит представитель инициативной группы Инна.

Северодончанка Любовь хотела оставить свою подпись, но не взяла с собой паспорт. Поэтому, собирается прийти на следующий день. Говорит, что политика ее мало интересует, но ей не нравится то, что происходит в городе. Например, по ее мнению, депутаты в угоду чьих-то интересов специально разваливают предприятие, на котором она недавно работала – Северодонецкое троллейбусное управление.

Половина троллейбусов стоят без запчастей



«Сейчас троллейбусное умирает. Половина троллейбусов на маршруты не выходит. Они стоят все на техническом обслуживании без запчастей», – говорит северодончанка Любовь.

Отозвать хотят 25 депутатов городского совета. Они относятся к разным политическим партиям, однако сейчас все входят в депутатскую группу «Северодончане». По словам одного из инициаторов отзыва – депутата горсовета Сергея Зарецкого, группа «Северодончане» фактически узурпировали власть в городе. В частности, они 8 раз отстраняли от должности городского голову Валентина Казакова, несмотря на то, что их действия каждый раз признавались незаконными. Также, по словам Зарецкого, эта группа в своих интересах принимает решения относительно бюджетных денег.

Мы рассчитываем на здравомыслие политических партий – Сергей Зарецкий

Для возможности отзыва депутатов нужно по каждому из них собрать 675 подписей горожан. Но хотят собрать больше, говорит Сергей Зарецкий. Особенно по тем депутатам, кто был первым в списке своей партии на выборах. За первые 4 дня в общей сложности собрали 25 тысяч подписей. После сбора подписей все должна будет проверить территориальная избирательная комиссия. А потом передать эти документы политическим партиям, чтобы они решили – отзывать депутатов или нет. Сергей Зарецкий надеется, что политические силы примут во внимание подписи людей.

Это тест для политических партий



«В случае, если количество людей, которые подпишутся, будет значительным, то мы рассчитываем на здравомыслие партий. Если они хотят получить тут голоса на местных выборах, то им нужно будет прислушаться к мнению людей. Тем более, что люди не предлагают каких-то кандидатур. Они просто просят поставить других людей из партийного списка. Пойдут ли на это партии – это тест для них», – говорит Сергей Зарецкий.

Они не получат большинства в горсовете, а получат хаос – Игорь Бутков

Политической коррупцией называет инициативу по сбору подписей за отзыв депутатов лидер депутатской группы «Северодончане» Игорь Бутков. По его мнению, все это дело рук нардепа Сергея Шахова. По мнению Игоря Буткова, в Северодонецке посредством подкупа создана сетка из порядка 25 тысяч человек. И именно эти люди участвуют в инициативе по отзыву депутатов. Также нардепу Шахову, по мнению Буткова, удалось купить у других партий квоты в территориальной избирательной комиссии, которая будет проверять правильность проведения сбора подписей. Бутков не исключает, что будут подкуплены и партийные функционеры, которые могут принять решение об отзыве депутатов.

Происходит правовой беспредел



«У инициаторов не получиться захватить власть напрямую. Они не получат большинства в горсовете. Получится хаос. А в мутной воде, как известно, рыбу ловить легче. Наверное, рассчитывают, что в этом хаосе куда-то деньги бюджетные незаметно уйдут. Как-то админресурс в придачу к «сетке» удастся привлечь. Происходит правовой беспредел», – считает Игорь Бутков.

Член инициативной группы Сергей Зарецкий, отвечая на вопрос об участии в сборе подписей команды Сергея Шахова заявил, что отзыв депутатов – инициатива различных политических сил и горожан. Однако политическая символика не используется, и партийные лидеры в акции не участвуют.