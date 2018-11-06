Україна відмовилася видати узбецького журналіста-втікача – Amnesty international

Генеральна прокуратура України відмовила у екстрадиції узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова (Ахунжанова), якої вимагає влада Узбекистану, повідомила у Facebook виконавча директорка українського представництва Amnesty international Оксана Покальчук.

«Amnesty International Ukraine провела акцію термінової допомоги журналісту і домоглася його звільнення з-під арешту, після чого Ахунжанов отримав офіційний статус біженця.В Узбекистані права на свободу вираження та мирних зібрань жорстоко обмежується. Провідні правозахисники, критики уряду та незалежні журналісти стають жертвами систематичних утисків та залякувань, стеження, арештів, нападів та умисної дискредитації», – заявила вона.

Журналіст Нарзулло Охунжонов, який критикував владу Узбекистану, виїхав з країни у 2013 році через погрози. Його заарештували 25 вересня 2017 року за рішенням Солом’янського районного суду Києва, коли Охунжонов з родиною прилетів до Києва з Туреччини, перед тим попросивши тут політичного притулку.

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Підставою для арешту стало те, що Узбекистан оголосив Охунжонова у міжнародний розшук, і відтак журналіста на час екстрадиційної перевірки заарештували на сорок днів, ідеться у рішенні суду.

Офіційно Узбекистан інкримінував йому шахрайство, нібито вчинене у 2009 році на суму дві тисячі доларів.

На захист Охунжонова виступила низка українських та міжнародних організацій, зокрема «Комітет захисту журналістів» (CPJ), Харківська правозахисна група та проект «Без кордонів».