Ці українки вирвалися з домашнього насильства та досягли успіху в США

Аліна Голіната

Ці три історії об’єднує сила духу жінок, які змогли покласти край знущанням над собою і створити для себе можливість щасливого життя і реалізації своїх мрій. Вони всі пройшли досвід імміграції та соціальної ізоляції і знайшли себе через мистецтво.

Оксана Танасів

​Сьогодні вона – успішна художниця, чиї картини демонструють на тижнях високої моди в Нью-Йорку і міжнародних арт-шоу, прикрашають галереї та приватні колекції в різних країнах світу.

Але до свого успіху Оксані довелося пробивати дорогу. «Я зазнавала моральних принижень і словесних знущань із боку колишнього чоловіка, який контролював і залякував мене, переконував, що я нічого не варта і заслуговую, щоб він зі мною так поводився», – стверджує жінка.

Оксана знайшла відраду в малюванні, яке стало для неї терапією і допомогло знайти себе, і рухатися далі: «Мистецтво в той момент врятувало мені життя. Я завдячую картинам, які дали мені можливість побачити світло в кінці тунелю».

Проте, за її словами, творчість ще більше дратувала колишнього чоловіка, і після його першої фізичної спроби принизити її жінка поклала край знущанням та почала будувати нове життя, підкорюючи щоразу нові вершини.

«Я зробила рішення, правильне для мене і моєї дитини, і з того часу рухалася вперед – не озираючись», – наголошує Оксана.

Анна Заячківська

Анна – володарка титулу «Міс Україна 2013», представляла Україну на конкурсі «Міс світу», після чого мешкала в Мілані, співпрацюючи з провідними модельними агенціями. Там вона і познайомилися з чоловіком, який, за її словами, намагався взяти під контроль її життя й ізолювати від світу.

За словами Анни, чоловік часто повторював: «Ти нічого не варта, твоя родина нічого не варта, ти займаєшся не тими речами, якими потрібно».

При першій спробі Анни висловити свою думку, він підняв на неї руку, розповіла жінка.

«Він постійно вів монологи, найчастіше вночі – говорив довго, виснажливо, просто випивав з мене всю енергію, на порожніх підставах. Був не тільки емоційним, агресивним, але й не слухав, не вмів почути, не хотів працювати над стосунками і говорив, що проблема в мені».​

Жінка вирвалася зі золотої клітки, від чоловіка, який, за її словами, вимагав безроздільної уваги і критикував її починання, й подалася в іншу країну. Вибудовуючи своє життя в Нью-Йорку, Анна розвивається як художниця та будує кар’єру моделі.

«Я вважаю, що кожна жінка повинна мати право обирати і не боятися, що б там не було. Кожна з нас заслуговує на щастя, і я думаю, що бог хоче, щоб кожна людина була щасливою, перебувала в любові, спокої та гармонії», – наголошує Анна.

Галина Джежула

Галина – дизайнер весільних суконь. Жінка будує бізнес у Каліфорнії, в районі затоки Сан-Франциско, паралельно продовжуючи юридичну боротьбу з колишнім чоловіком, який, за її словами, фізично й морально кривдив її.

Галина «опинилася в Америці як у в’язниці» – без документів і в жахливих умовах – і часами «мріяла померти». Чоловік бив її, коли вона була вагітною, щоб вона втратила дитину, і якось побив 11-літнього сина Галини до струсу мозку.

Галина шила ще з шкільних років, але по-справжньому розкрила свій талант у важкі часи в шлюбі:

«Коли моє життя було нестерпним із моїм колишнім чоловіком, я немов відчула, як бог хоче допомогти мені, втішити мене – він ніби ввімкнув у моєму серці якесь джерело. Я почала шити щось, що не могла зрозуміти. Коли ж дивилася на готові сукні, відчувала захват і здивування – вони справді були неймовірними. Я зрозуміла, що Бог дав мені новий талант».

За словами Галини, вона була зруйнована всередині після років знущань, а ці сукні лікували її:

«Уся моя зруйнована краса. Моя надія. Моє кохання. Усе це відтворилося в тому, що робили мої руки».

Галина шиє для тих, кому потрібні такі «ліки», щороку даруючи сукню безкоштовно одній нареченій, виконуючи роль хрещеної мами Попелюшки.​

«Я відчуваю красу людини, яку бачу. Я відчуваю, що в людини зруйновано всередині. Я відчуваю, що серце болить. Чи мати не любила. Чи в цієї людини немає кохання. Я знаю, який колір їй пасує. Я відчуваю, яка тканина потрібна. Коли я шию плаття, моя наречена плаче від щастя».

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