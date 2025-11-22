Як заборона одноразових вейпів у Великій Британії пішла на користь обороні України

Відколи Велика Британія заборонила одноразові вейпи у червні через проблеми зі здоров'ям громадян та шкоду навколишньому середовищу, В'ячеслав Семенюк має чимало роботи, витягуючи тисячі батарейок з пристроїв. Він їх відправляє в Україну, де їх перетворюють на павербанки (портативні зарядні пристрої, ред.) для військовослужбовців на передовій. Український волонтер, який останнє десятиліття прожив у Лідсі, місті на півночі Англії, каже, що британські виробники електронних сигарет «більше не можуть їх продавати, тому ми, по суті, просто допомагаємо полегшити життя [виробникам і роздрібним торговцям], бо їм потрібно щось із ними робити».

Нещодавня доставка чотирьох піддонів абсолютно нових вейпів до Асоціації української громади Лідса , яку Семенюк заснував у 2022 році, налічує понад 10 000 окремих пристроїв, над якими він та невелика група волонтерів зараз працюють. «Ми збираємося разом у мене вдома чи в когось іншого, а потім сидимо, дивимося фільм або п’ємо вино», – каже Семенюк про «сеанси» розбирання вейпів. «Це – як сімейний вечір».

В іншій частині Великої Британії підприємець Том Набелець зібрав непотрібні вейпи, щоб передати їх Українському соціальному клубові в Лондоні, який також постачає батарейки в Україну. Він підтвердив Радіо Свобода, що одноразові електронні сигарети зараз відносно легко придбати в крамницях безкоштовно: «В іншому випадку переробка [роздрібним торговцям] коштує грошей, а тут, у Великій Британії, вони зобов’язані це робити за законом» Набелець каже, що йому дали вейпи з одного роздрібного магазину, який невдовзі «поширив інформацію серед інших магазинів своєї невеликої мережі» про можливість пожертвувати запаси українським благодійним організаціям.

Семенюк каже, що вейпи розбирають тут, у Великій Британії, щоб уникнути митних зборів під час подорожі Європою до України. Урок, який він засвоїв на власному гіркому досвіді, стався, коли одну партію електронних сигарет, яку не розібрали, повернули назад на голландському кордоні. Водієві «довелося повернутися з Нідерландів до Лідса, щоб розвантажити їх, а потім розвернутися та поїхати назад», каже українець.

Транспортування потенційно придатних для перепродажу вейп-пристроїв за кордон вимагає податкових зборів та оформлення численних документів. Однак «відходи», такі як коробки з розібраними батарейками, які «видобувають» Семенюк та інші волонтери, можна перевозити через кордон без таких бюрократичних труднощів. Під час подорожі Європою батарейки заклеюють скотчем, щоб зменшити ризик пожежі, яка може виникнути внаслідок дотику та короткого замикання відкритих клем акумулятора.

Після прибуття в Україну, команди, з якими Семенюк співпрацює у Львові, вклеюють батарейки в корпуси портативних зарядних пристроїв, надруковані на 3D-принтері. Міцний, перезарядний, готовий продукт має кілька розеток. Військові на передовій використовують павербанки для «будь-яких пристроїв із живленням від USB», – каже Семенюк.

У Росії користувачів вейпів просять пожертвувати електронні сигарети для батарейок та проводки. «Одна електронна сигарета = один скид із дрона на ворога!» – гласить плакат в університеті в місті Самара. Невеликі серводвигуни, що використовуються для скидання боєприпасів з дронів, можуть живитися від однієї одноразової батарейки для вейпу.