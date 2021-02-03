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03 лютого 2021, Київ 10:55
Суспільство

Тисячі українців живуть в Польщі, але чи повертаються вони додому?

Через епідемію COVID-19 на початку 2020 року багато українців повернулось в Україну, але вже в лютому більшість з них виїхала знову до Польщі, пише Newsweek

Наприкінці березня минулого року тисячі українців прибули на польсько-українські кордони, щоб повернутись в Україну. Фотографії з натовпами українців на кордоні облетіли Польщу. Причиною був страх, що кордони через епідемію COVID-19 закриють. Це один із висновків журналіста Марціна Хлопася в публікації про українців у Польщі в останньому числі польського Newsweek.

Українсько-польський кордон. Черги є і будуть? (відео)
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Українсько-польський кордон. Черги є і будуть? (відео)

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Але чи справді велетенські черги на кордоні свідчили про масове повернення українців на батьківщину? Це не так, свідчить статистика. Станом на січень 2020 року в Польщі проживали 1 мільйон 270 тисяч громадян України, це число близьке до даних за березень 2019 року. Однак через епідемію COVID-19 на початку минулого року багато українців повернулось в Україну, але вже в лютому більшість з них виїхала знову до Польщі, їх кількість сягнула 1 мільйона 260 тисяч осіб.

Але і ця понад мільйонна кількість українців не задовільняє поляків, особливо в період збору врожаю вони готові прийняти більше прикордонних сусідів.

В березні–квітні 2020 року Польща пережила локдаун, однак і економічна криза суттєво не вплинула на заробітчан, лише 15% з них повернулись в Україну, але вже у травні кількість українців у Польщі знову зросла.

Переважна більшість українців, покидаючи Польщу, повертається додому, лиш незначна частина з них виїжджає далі на Захід, цей тренд особливо помітний на початку року – в січні й лютому. Це означає, що Польща й надалі залишається цільовою країною для українців. Повернувшись в Україну її громадяни не шукають нове місце для роботи і життя десь далі на захід від Польщі, а надають перевагу цій прикордонній країні.

Опубліковані в Newsweek дані є результатом аналізу польської фірми Selectivv.

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    Оксана Пеленська

    Працюю в Українській редакції Радіо Свобода 25 років, також стільки само років займаюсь історією української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Закінчила славістику у Львівському університеті ім. І.Франка (1970 р., диплом з відзнакою), протягом 1986-1989 рр. навчалась в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. У 1992 р. – стипендія Гетті Фундації (Getty Foundation, USA). До 1992 р. працювала вченим секретарем Львівської національної галереї мистецтв. Протягом 1993-1995 рр. – керівник канцелярії посольства України в Чеській Республіці.

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