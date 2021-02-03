Тисячі українців живуть в Польщі, але чи повертаються вони додому?

Наприкінці березня минулого року тисячі українців прибули на польсько-українські кордони, щоб повернутись в Україну. Фотографії з натовпами українців на кордоні облетіли Польщу. Причиною був страх, що кордони через епідемію COVID-19 закриють. Це один із висновків журналіста Марціна Хлопася в публікації про українців у Польщі в останньому числі польського Newsweek.

Але чи справді велетенські черги на кордоні свідчили про масове повернення українців на батьківщину? Це не так, свідчить статистика. Станом на січень 2020 року в Польщі проживали 1 мільйон 270 тисяч громадян України, це число близьке до даних за березень 2019 року. Однак через епідемію COVID-19 на початку минулого року багато українців повернулось в Україну, але вже в лютому більшість з них виїхала знову до Польщі, їх кількість сягнула 1 мільйона 260 тисяч осіб.

Але і ця понад мільйонна кількість українців не задовільняє поляків, особливо в період збору врожаю вони готові прийняти більше прикордонних сусідів.

В березні–квітні 2020 року Польща пережила локдаун, однак і економічна криза суттєво не вплинула на заробітчан, лише 15% з них повернулись в Україну, але вже у травні кількість українців у Польщі знову зросла.

Переважна більшість українців, покидаючи Польщу, повертається додому, лиш незначна частина з них виїжджає далі на Захід, цей тренд особливо помітний на початку року – в січні й лютому. Це означає, що Польща й надалі залишається цільовою країною для українців. Повернувшись в Україну її громадяни не шукають нове місце для роботи і життя десь далі на захід від Польщі, а надають перевагу цій прикордонній країні.

Опубліковані в Newsweek дані є результатом аналізу польської фірми Selectivv.