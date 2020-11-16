США ускладнили правила співбесіди для набуття американського громадянства

Служба громадянства та імміграції США змінила правила співбесіди для набуття американського громадянства. Кількість запитань на тему американської історії та політики зросла на третину, а кількість співбесід, проведених за день, скоротиться.

Оновлений тест матиме 128 запитань (замість 100, як було раніше);

під час співбесіди заявникам ставитимуть 20 запитань (я не 10, як було раніше);

щоб скласти іспит, особа має відповісти правильно на 12 запитань (60%).

У новому тесті вже не буде запитань із географії, натомість деякі питання вимагатимуть ширших відповідей.

До прикладу, раніше, щоб правильно відповісти на запитання про склад уряду, достатньо було назвати одну з гілок влади. У нових правилах, щоб відповідь зарахувалась правильною, потрібно назвати всі три гілки влади (законодавча, виконавча та судова).

Змінилась також відповідь на запитання: «Кого представляють сенатори США». Раніше достатньо було відповісти «усіх мешканців штату», віднині ж правильна відповідь буде «громадян свого штату».

Нові правила для набуття американського громадянства можуть втричі збільшити кількість часу, проведеного імміграційними агентами над кожною справою, – вважає Сара Пірс, аналітик Інституту міграційної політики у Вашингтоні.

У 2019 році кількість часу для кожної заяви на громадянство США, в середньому, складала 10 місяців.

Речник Служби громадянства та імміграції Ден Гетлейдж заявив, що нові правили «покривають низку тем, які забезпечують заявників більш досконалим досвідом тестування».

Він також додав, що заявникам віком 65 років або старшим, які легально жили у США впродовж 20 років, можуть спростити умови тесту. Їм потрібно буде вивчити меншу кількість запитань і відповісти правильно на 6 із 10-ти.

Особи, які подаватимуть на громадянство з першого грудня цього року, проходитимуть співбесіду вже за новими правилами.