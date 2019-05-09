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09 Травень 2019, Київ 16:44
Події

Путін і Зеленський відзначили День перемоги

13 тисяч вояків, 130 одиниць техніки, представники всіх родів військ. Хоча цього разу без авіації. Путінська Росія відзначила черговий «День победы» парадом у Москві. Виступив і сам Путін. А обраний президент України не паради проводив, а відвідав могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського – ветерана Другої світової. Путін і Зеленський відзначили День перемоги. Про значення 9 травня для Росії і для України говоримо з блогером, публіцистом Леонідом Швецем, політологом Русланом Бортником, кореспондентом УНІАН у Москві Романом Цимбалюком. Ведучий: Олександр Лащенко.

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