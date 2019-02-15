LIVE | Суд у справі Супрун

Суд сьогодні розглядає позов народного депутата України Ігоря Мосійчука до виконувачки обов'язки міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Мосійчук вважає, що у Супрун відсутні повноваження і вона не повинна виконувати функції міністра. Раніше суд ухвалив, а потім скасував своє рішення про відсторонення Уляни Супру від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

Учасники програми «Вашої Свободи»: Володимир Курпіта, директор Центру громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я; Ігор Шурма, народний депутат України; Михайло Жернаков, директор фундації DEJURE, колишній суддя.

Ведучий: Віталій Портников.