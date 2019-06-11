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11 Червень 2019, Київ 16:23
Події

LIVE | Зеленський у суді. КС вирішує чи будуть дочасні вибори

Велика палата Конституційного Суду України розпочала розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо відповідності Конституції президентського указу про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. «Президент України Володимир Зеленський під час засідання висловив сподівання на справедливе рішення суду. Чи зупинить Конституційний суд виборчий процес, що вже розпочався? Про це у «Вашій Свободі» – Леонід Ємець, народний депутат України («Народний фронт») та Микола Сірий, правник.

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