Розмови Порошенка і Путіна: чи буде результат

Президент України Петро Порошенка вдруге за місяць подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну. Як повідомляє прес-служба Порошенка, український президент закликав Путіна звільнити українських заручників, які утримуються у Росії. Лідери держав також обгорювали виконання Мінських домовленостей та залучення на Донбас миротворців. У повідомлені прес-служби Кремля йдеться, що миротворці ООН мають «сприяти охороні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ». Чому почастішали розмови між президентами і яким може бути результат?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Олексій Гарань, професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках; Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН. Ведучий: Віталій Портников.