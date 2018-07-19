LIVE | Чи здав Трамп Україну?

Джерела «Інтерфакс-Україна» в дипломатичних колах стверджують, що Київ просить роз’яснень у Вашингтона про нібито обговорення на зустрічі президентів США і Росії в Гельсінкі «нових ідей» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про обговорення таких ідей заявив президент Володимир Путін. Натомість президент України Петро Порошенко впевнений, що «Трамп не здав жодної позиції по Україні». Тим часом американці хочуть знати більше про деталі розмови Путіна і Трампа тет-а-тет. Газета «Вашингтон пост» відзначає, що навіть у найбільш високопоставлених співробітників американського Міністерства оборони дуже мало інформації про те, яких домовленостей міг досягти президент США Дональд Трамп. А в Демократичній партії запропонували викликати на свідчення в Конгрес перекладачку Трампа, аби вона розкрила деталі приватної розмови президентів.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Максим Ялі, експерт-міжнародник; Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету; Володимир Огризко, міністра закордонних справ України у 2007 – 2009 роках.