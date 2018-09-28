LIVE | Грушник Боширов-Чепига: Скрипалі й Донбас

Британські спецслужби встановили особу третього учасника замаху на Сергія та Юлію Скрипалів. Про це повідомляє видання Telegraph. Ця людина нібито провела «розвідку на місці» перед отруєнням і отримані дані передала Олександру Петрову і Руслану Боширову. Він же кіллер-отруювач, він же «Солберецький турист», він же один із «іхтамнєтов»-«миротворців» на Донбасі у 14-му році, за що і отримав Героя Росії… Міжнародна мережа дослідників «Беллінгкет» і російське інтернет-видання «Insider» з’ясували, що під прізвищем Боширова ховається полковник ГРУ, «Герой Росії» Анатолій Чепига. Якими могли бути «подвиги» «справжнього полковника» в Україні? Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Маломуж, екс-голова Служби зовнішньої розвідки; Семен Кабакаєв, координатор ініціативи «Стоп терор»; Богдан Цюпин, кореспондент Радіо Свобода у Лондоні; Геннадій Гудков, екс-депутат Держдуми Росії, колишній співробітник КДБ СРСР. Ведучий: Олександр Лащенко.