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27 Грудень 2018, Київ 17:03
Події

Санкції Москви для політиків України

Черговий обмін санкціями між Росією та Україною приніс сенсацію: під роздачу Москви потрапили проросійські політики. Отже, санкції Москви для проросійських політиків України? Навіщо це Кремлю? І кому це може бути вигідно у Києві?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, політичний експерт; народні депутати України Валерій Карпунцов (БПП) та Євген Мураєв (позафракційний, колишній член політради позапарламентської проросійської партії «За життя», перед тим колишній член «Опозиційного блоку»). Ведучий: Олександр Лащенко.

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