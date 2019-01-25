LIVE | Як Росія повертатиме Україну

Росія має три сценарії з повернення України під свій вплив, заявив в інтерв'ю «Укрінформу» голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок, а саме: «реванш проросійських сил», «внутрішня дестабілізація», «військова операція». Тим часом командувач Об’єднаними силами Сергій Наєв вважає, що Росія готується до масштабного наступу на Україну.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Михайло Басараб, політолог; Анатолій Баронін, політичний експерт, керівник аналітичної групи «Да Вінчі»; Ігор Козій, військовий експерт. Ведучий: Віталій Портников.