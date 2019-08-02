Звільнення Богдана: хто кого тролить?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Він сказав про це 2 серпня під час розмови з представниками ЗМІ в Івано-Франківську в рамках робочої поїздки глави держави, повідомляє пресслужба президента. Зеленський уточнив, що станом на сьогодні не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана. Раптову появу фотокопії такого документу у ЗМІ частина експертів пояснює тим, що хтось тролить голову ОПУ. Інші проводять паралелі із тим, як частина американських медіа цькують президента США Дональда Трампа. На цю тему говоримо з гостями програми. Це – американський експерт Гарі Табах та український журналіст Дмитро Литвин.