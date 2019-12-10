«Нормандська» зустріч: про що Зеленський і Путін домовились у Парижі?

Передумови для проведення місцевих виборів в ОРДЛО мають створити за 4 місяці. Й саме через 4 місяці – у Берліні – запланована наступна «нормандська» зустріч. А напередодні у Парижі також домовилися про обмін «всіх на всіх» і вже до кінця цього року «інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство». По газу між Україною та Росією угоди наразі немає. Про що домовився Зеленський з Путіним? Обговорюємо це з гостями програми «Ваша свобода». А ними є: народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Качура і народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Микола Величкович.