Город в коробці. Як заробляють норвезькі підлітки | #ВЄВРОПІ

Салат – з балкону, помідори – з міського парку. Норвежці масово захопилися міським фермерством. Одні вирощують овочі на балконах, інші розповсюджують своє хобі на ціле місто. Так, у столиці країни, Осло, клумби з городиною створюють прямо у парках. Муніципалітет таку ініціативу заохочує фінансово та купує коробки з городиною для міських майданчиків. Міська влада робить це з двох причин: по-перше – кожен житель міста отримує можливість безкоштовно поласувати свіжою городиною; по-друге – муніципалітет, таким чином, створює робочі місця для підлітків. Компанія, котра забезпечує Осло клумбами з городиною, працевлаштовує, виключно, підлітків. Про міське фермерство соціального спрямування розповідають журналісти Радіо Свобода.