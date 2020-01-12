У столиці Ірану Тегерані студенти й інші активісти провели акцію зі закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак. За повідомленнями, акцію біля Технологічного університету імені Аміра Кабіра врешті розігнала поліція, яка визнала заклики «радикальними» і «деструктивними». Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність. (Відео Reuters та VOA)