LIVE | Війна на Донбасі: Путін відповів Зеленському

Президент України Володимир Зеленський знову поговорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним і закликав його «вплинути» на бойовиків, щоб ті «припинили вбивство наших людей».

Після цієї розмови Кремль заявив, що варто впливати на ЗСУ, які нібито обстрілюють «мирне населення Донбасу». Водночас із цим підтрмувані Росією бойовики 10 разів порушили домовленість про «режим тіші».

Обговорюємо з гостями програми «Ваша Свобода». А ними є: політичний експерт Андрій Бузаров; глава Департаменту Донецької облдержадміністрації у 2014-16 роках Олександр Меланченко.

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