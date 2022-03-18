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Житомир у руїнах: наслідки авіаударів Росії по цивільній інфраструктурі міста

Житомир у руїнах: наслідки авіаударів Росії по цивільній інфраструктурі міста
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Житомир у руїнах: наслідки авіаударів Росії по цивільній інфраструктурі міста

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Десятки жителів Житомира та області загинули від авіаударів російської армії. Зруйновані будинки, школи та інші об’єкти інфраструктури.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Детально про наслідки обстрілів та ситуацію у Житомирі у відео Радіо Свобода.

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