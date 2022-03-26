Армія РФ обстріляла ракетами Житомирщину − поліція

Російська армія за минулу добу обстріляла Житомир, Бердичів та Чуднівську територіальну громаду. Внаслідок цього пошкоджено будинки, виникли пожежі. Про це повідомляє поліція Житомирської області.

«Уранці, близько 9:00 (25 березня – ред.), було здійснено ракетний авіаудар у районі Київського шосе у м. Житомирі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Увечері цього ж дня кілька ракетних ударів прийшлося на селище у Чуднівській територіальній громаді», − йдеться в повідомленні.

Також, за даними поліції, місцеві жителі знайшли уламки ракет у Бердичеві та поблизу села Вишевичі, що на Радомильщині.

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За період широкомасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Житомирщини розпочали 195 кримінальних проваджень, пов'язаних з воєнними злочинами, додають у поліції.

10 березня на Житомирщині від авіаударів військ Росії загинули 7 людей, ще 12 були травмовані.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окуповано тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почалися переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, тимчасово контрольованих російськими військами.