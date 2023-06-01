Заблокували картки замість боржника: як виконавча служба у Львові зробила винним офіцера ЗСУ

ЛЬВІВ – Виконавчі служби неналежно перевіряють дані про боржників, і тому громадяни, які не скоїли порушення, не мали виписаних штрафів, неочікувано з’ясовують, що їм заблокували всі банківські картки, і ще й мають довести свою невинність. Про це Радіо Свобода заявив адвокат Ярослав Жукровський. А також особисту історію розповів військовий медик зі Львова. А що кажуть у виконавчій службі?

Кілька днів тому офіцер ЗСУ, військовий медик Юрій Сушко зі Львова отримав повідомлення на електронну адресу, що його банківські картки заблоковані, згідно з постановою про арешт коштів боржника від 13 вересня 2022 року Франківського відділу державної виконавчої служби у Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Згідно з ухвалою Залізничного районного суду Львова, з Юрія Сушка мають стягнути на користь держави штраф 17 000 гривень.

Одразу звернувся у Франківський відділ державної виконавчої служби Львова. Особисто спілкувався з виконавцем, який наклав ці арешти

«На електронну пошту надійшло повідомлення, що мої картки заблоковані. І почали приходити одна за іншою постанови, до 5, про різні випадки скоєння правопорушення. Але цей штраф накладений на зовсім іншу людину, в якої таке ж прізвище, ім’я і по-батькові, як і моє. Але в цій постанові вказані не моя дата народження і не моя адреса.

Я одразу звернувся у Франківський відділ державної виконавчої служби Львова. Особисто спілкувався з виконавцем, який наклав ці арешти. Пояснив йому все і надав ксерокопію ідентифікаційного номера, паспорта, повідомив, що я – не та людина, на яку складені ці порушення. Він сказав, що не знає, що робити у такій ситуації, що це перший такий випадок. Рішення ухвалити не може. Наступного дня я зателефонував, і мені виконавець сказав, що начальника немає, мовляв, чекайте, і вимкнув телефон. А як жити, якщо немає готівки, це вже нікого не цікавить», – розповідає Радіо Свобода Юрій Сушко.

Тобто, ім’я, по-батькові, прізвище військового медика збіглися з іншим громадянином, який скоїв порушення і не сплатив штраф.

Держслужбовець виконавчої служби не звернув увагу, виносячи постанову, що у громадянина, на якого накладаються обмеження, інша адреса реєстрації у Львові і дата народженнн.

Радіо Свобода зателефонувало до державного виконавця Франківського відділу державної виконавчої служби у Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Олега Жорноклея.

Прохання відповісти на запитання, чому одразу не була виправлена помилка і невинна людина мусить довести, що вона невинна, Олег Жорноклей сприйняв як «тиск преси на державного виконавця».

Ситуація має вирішуватись через суд чи у встановленому порядку

«Я не можу надати інформацію, бо вона конфіденційна, не розумію вашого звернення.

Ситуація має вирішуватися через суд чи у встановленому порядку. Є виконавче розпорядження, згідно з яким він – боржник. А ви можете трактувати, що там помилка, якщо є підстави, які його ідентифікують?

Визначений порядок, нехай він звертається. Він не подав заяву, просто прийшов на прийом. А є порядок, визначений законом. Я не маю права, по закону», – пояснив Олег Жорноклей у телефонній розмові, яку перервав.

Але чому ж тоді самому Юрієві Сушку державний виконавець одразу не сказав подати заяву? Хоч йому були надані ксерокопії документів, які свідчать, що військовий медик не причетний ані до порушення, ані до заборгованості?

Після розмови з кореспондентом Радіо Свобода державний виконавець зателефонував до Юрія Сушка і попросив принести заяву.

Випадки – непоодинокі

Такі випадки, як це сталося із військовим медиком зі Львова не є поодинокими, каже у коментарі Радіо Свобода юрист, адвокат Ярослав Жукровський, який з 2015 до 2018 років очолював Головне територіального управління юстиції у Львівській області.

Ярослав Жукровський зауважив, що під час воєнного стану в Україні деякий час був встановлений мораторій на арешти рахунків боржників.

У зв’язку зі зняттям цього мораторію, і навіть у період мирного часу, розповідає юрист, державні і приватні виконавці видавали і видають постанови на арешти банківських рахунків навіть, коли людині виписали штраф розміром 200 гривень або ж громадянин взагалі не скоював правопорушення, як це сталося із Юрієм Сушком.

Такий підхід скерований на виконання або досягнення показників, що важливіше, аніж розуміння, здоровий глузд.

«Чому вони так роблять? Тому що їм простіше натиснути галочку – арешт рахунків боржника у банку, замість знаходити реального боржника, телефонувати йому чи надсилати відповідні постанови. І, на жаль, маємо системну проблему всієї вертикалі судових рішень, як державних так і приватних виконавців.

Відповідно, останнім часом почалось таке свавільне цькування всіх, у кого є якісь щонайменші 200-300-800 гривень штрафу. Арештовують банківські рахунки і транспортні засоби. Ця ситуація – неправильна. Такий підхід скерований на виконання або досягнення показників, що важливіше, аніж розуміння, здоровий глузд.

Що з тим робити? Безумовно, оскаржувати у порядку закону про виконавче впровадження, фіксувати факти. Але без «політичної волі» осіб, які відповідальні за сферу виконавчих рішень, далі продовжуватиметься оце порушення прав людей. Закон про виконавчу службу говорить, що відповідне виконавче впровадження було зупинене чи закрито, знято відповідні арешти мають бути для цього правові підстави. Дуже часто державні чи приватні виконавці не можуть знайти цих правових підстав. Якщо на відповідну особу здійснено якесь обмеження прав чи свобод, накладені арешти на банківські рахунки – це треба довести», – каже Ярослав Жукровський.

За словами юриста, у випадку з військовим медиком державний виконавець міг виправити свою помилку протягом кількох годин, а не примушувати невинувату людину втрачати час на доведення своєї непричетності до цієї справи.

Протягом 2-3 годин виконавець відправляє запити і всі арешти на використання банківських карток знімаються

«Інше питання, чому вони цього не роблять і зволікають? Чому вони затягують таку беззмістовну і бюрократичну тяганину? Тому що вони знають, що їх ніхто не покарає.

Протягом 2-3 годин виконавець відправляє запити і всі арешти на використання банківських карток знімаються, чому нема такого бажання? Це питання до міністра», – наголосив юрист.

Військовий медик Юрій Сушко подав заяву у правоохоронні органи на ім’я начальника Головного управління Нацполіції Олександрові Шляховського про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиву інформацію, за те, що державний виконавець причинив фінансові та моральні незручності йому, як громадянину, а також компрометує його як офіцера ЗСУ перед його керівництвом, і кинув тінь на порядність військовослужбовця під час воєнного стану.