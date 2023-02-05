Art Battle Manchester: українка у трійці переможців

Українка Юлія Лапшина з Харкова потрапила у трійку переможців у престижному конкурсі Art Battle Manchester, який проходив 3 лютого у Великій Британії. Це була ювілейна «битва» митців.

Зазвичай, художники творять на самоті. А 10 років тому творче подружжя у Британії вирішило вивести митців на арену, до глядачів. І придумало мистецьку подію ‒ Art Battle Manchester. «Битва» митців щороку відбувається в іншому просторі. Але при великій кількості глядачів, феєрично. У цьому конкурсі можуть брати участь, як професійні митці, так і ті, хто роками не брав пензель до рук.

У 2019 році художниця, фотограф, дизайнер Юлія Лапшина перемогла в Art Battle Manchester. Розповідає, що тоді під час змагань не відчувала впливу глядачів, просто малювала те, що задумала. Та й про перемогу не вельми замислювалась. Цьогоріч її вдруге запросили на цей престижний конкурс, який був Королівським, оскільки ювілейний і за участі найсильніших.

Юлія виступала у числі десяти митців, переможців Art Battle Manchester за 10 років існування мистецької події. До конкурсу готувалась і обрала тему, не маючи жодних сумнівів ‒ війну в Україні. Бо майже рік живе цим.

Дуже хотіла привернути увагу до війни в Україні

«Я практикувала місяць, вдосконалювала навики. Всім учасникам дали чисті полотна, однакових розмірів. І ти мав 30 хвилин, щоб намалювати картину. Конкурс відбувався двома раундами, в кожному брали участь по 5 митців. Мені була важлива не стільки перемога, а те, що я дуже хотіла привернути увагу до війни в Україні. Адже Британія, британці дуже підтримують і допомагають Україні і я мала ще одну нагоду нагадати всім, що відбувається у моїй країні», ‒ каже Юлія Лапшина.

Промовляла фарбами про Україну

Конкурс відбувався на великій арені, за ним стежило багато глядачів. Робота Юлії називалась «STOP WAR». На фоні синьо-жовтого прапора вона намалювала обличчя дівчини.

Я дуже вірю, маю надію, що у нас все буде добре

«Я промовляла фарбами і з назви все було зрозуміло, про що я хочу сказати світові. Емоційно мені у цей рік дуже важко. Малювання допомагає перенести ці переживання на малюнок. З’явилось за цей рік більше патріотичності і гордості за свою країну. Я дуже вірю, маю надію, що у нас все буде добре, що ми вистоїмо», ‒ говорить мисткиня.

Юлія Лапшина народилась і виросла у Харкові. Там навчалась у художній дитячій школі, а потім вчилася у Британії, пройшла магістерський курс у вищій архітектурній школі University of Bath.

Навчання в Україні дало мені технічну базу

«Навчання в Україні дало мені технічну базу. У нас більш академічний рисунок, живопис. У Британії все налаштовано на креатив, на тему, не важливо, наскільки ти технічно професійний, а яку маєш ідею, на ній і виїжджаєш», ‒ розповідає Юлія Лапшина.

Юлія Лапшина любить творити портрети, малювати краєвиди. У неї багато робіт, на яких намальований рідний Харків. У місті дитинства вона не була вже рік. Батьки Юлії ‒ вимушені переселенці. Вони виїхали з Харкова у березні 2022 року. Сьогодні тимчасово проживають у Тернополі і дуже вболівали за доньку під час конкурсу.

Ми дуже хочемо повернутись у Харків

«Вона дуже переживала. Я просив її просто спокійно і професійно виступити і реалізувати те, що вона задумала. Юля ‒ творча людина. Коли ми побачили у неї хист до малювання, то відвели у дитячу художню школу. А потім вона поїхала на навчання у Манчестер. Малює весь час. Бачились з донькою у Тернополі в січні, коли вона приїхала до нас. Ми дуже хочемо повернутись у Харків. Я буваю у своєму місті, їжджу туди», ‒ каже Олексій Лапшин.

Після Art Battle Manchester організатори проводять аукціон. Юлія Лапшина сподівається, що її роботу куплять і виручені гроші вона передасть українцям, які постраждали від війни.