Мій батько вдруге йде на війну ‒ донька резервіста

ЛЬВІВ ‒ Другу добу у Львові великі черги у військкомат. А також другу добу черги на українсько-польському кордоні з тих, хто хоче втекти за кордон від війни. Сирени вночі і зранку повідомляли жителям про можливі обстріли.

Тишу ранкового Львова порушували не лише сирени, але й звук від коліщат валізок, які тягнули вулицями поодинокі перехожі. Хтось приїхав ранковим потягом із Києва з дітьми, а хтось із котом у переносці.

Родина іноземців із трьома маленькими дітьми розповіла, що приїхала тимчасово у Львів, а вже звідси поїдуть у Польщу. Втім перейти українсько-польський кордон – це зараз ще одне випробування. Адже на всіх пунктах пропуску черги із тисячі і більше автомобілів, а сотні людей намагаються перетнути кордон на пішому переході в Шегині.

Тому Укрзалізниця, зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку до українсько-польського кордону організовує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Для таких перевезень пасажирів використовують приміський рухомий склад.

На кордоні напружена ситуація через чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто призовного віку. Оскільки вони не мають права перетинати український кордон і їх не пропускають. З ними працює поліція діалогу.

«Таких українців набагато менше, ніж тих, хто добровільно записується до війська», ‒ зауважив голова військової адміністрації Львівської області Максим Козицький.

Біля військкомату у Львові сотні чоловіків і жінок. Велика частина з них мають військовий досвід, знаються між собою. Бо разом пройшли бойовий шлях.

Їдемо захищати Україну

«Їдемо захищати Україну. Мені це не вперше у 2014-2015 роках я був під Луганщиною. Мені подзвонили і я за дві години сюди приїхав. Я ‒ резервіст першої черги, їду у бригаду. Звідти і буду мобілізований. Ми їдемо допомогти хлопцям, там багато моїх друзів. Думаю, що у найближчий час усе це закінчиться. Напала людина, шизофренік, який ні з ким не рахується, а лише зі своєю думкою», ‒ каже Степан Яцишин.

Донька і дружина військовослужбовця ледь стримують сльози.

Їдемо за перемогою

«Як себе почувають рідні, коли вдруге відправляють на війну? Мій батько вдруге йде на війну. І я повинна його дочекатися. А тато повинен повернутись. Ми їдемо тільки за перемогою! Тому тато тут», ‒ говорить донька Юлія Яцишин.

Біля військкомату Радіо Свобода зустріло львів’янку, археологиню Ірину Луцик. Жінка записалась у територіальну оборону.

Відстоювати свою державу

«Мій чоловік ‒ офіцер запасу. Він мобілізуватиметься, там є інший порядок. З вільною душею і бажанням записалась, щоб відстоювати свою державу. Багато виїжджають за кордон, але це питання і сила духу кожного. Якщо людина виїжджає, значить, тут вона заважатиме і створюватиме паніку», ‒ зауважила Ірина Луцик.

У Львові створюють блокпости

У ці дні посилено охорону у Львові. До неї залучено поліцейських, волонтерів, колишніх працівників правоохоронних органів. Довкола міста створюють блокпости, які охоронятимуть добровольці. Також від 25 лютого у Львівській області запроваджено комендантську годину з 22 до 6 ранку.

СУ-25 летів у бік Львова

«Протягом дня звучатимуть сирени. Бо є вірогідність обстрілів. Зранку звучала сирена, бо з Білорусі піднімались літаки російської армії. Вони полетіли у бік Києва і Рівного. По обіді СУ-25 летів у бік Львова», ‒ говорить голова військової адміністрації Максим Козицький.

Військовий літак не завдав удару по місту. Силовики просять людей засипати мітки, які розставляють в області диверсанти і повідомляти про підозрілі автомобілі та осіб, які знімають військові частини. Таких звернень надходить сотні щодня і їх перевіряють.

У Львові у різних пунктах збирають речі для внутрішньо переміщених осіб із інших регіонів. Просять львів’ян приносити ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг, дощовики, засоби гігієни для дітей та дорослих, паперові рушники, гребінці, білизну, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду, а також батарейки, свічки, ліхтарики та їжу.

Якщо у перший день були черги у продуктових крамницях, на заправних станціях, то сьогодні вони є біля магазинів зброї і невеликі черги біля банків.

«Захищати свою країну це і планую. Тому прийшов по патрони. Стою вже пару годин. Спокій і не панікувати. Перемога буде за нами», ‒ говорить львів’янин Микола.

У Львівщині 25 лютого розгорнули гуманітарні штаби у всіх районах міста з допомоги людям із різних регіонів, які приїжджають до Львова, тікаючи від війни.