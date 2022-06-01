Метадані проти фейків: міноборони Росії видало зйомки у Білгороді за кадри з поля бою в Україні

Міністерство оборони РФ опублікувало пропагандистський ролик про роботу ремонтних підрозділів «під час військової операції», але забуло видалити метадані з файлу. Вивчивши їх журналісти телеканалу «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», змогли встановити де ж насправді проходили зйомки.

«Приїжджаємо на поле бою, забираємо пошкоджену, зламану техніку», – розповідає анонімний російський військовий у касці та балаклаві. На тлі – броньована евакуаційна машина, над кабіною майорить триколор.

Під героїчну музику каліфорнійського композитора Кевіна Рікса машина буксирує по бездоріжжю танк із літерою Z, потім прямо в полі пари військовослужбовців із вимащеними обличчями замінюють танку двигун.

«У різних випадках доводилося витягувати прямо з поля бою під обстрілом», – коментує військовий у балаклаві.

Білгород – це Україна?

Півторахвилинний ролик «Робота ремонтних підрозділів у ході спеціальної військової операції» з'явився у телеграм-каналі Міноборони Росії 12 травня.

У підписі до нього написано:

Работа ремонтных подразделений в ходе специальной военной операции

Специалисты проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Для этого развернуты пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях.

Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

🛠 В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие ВС РФ могут проводить восстановительные работы любой сложности.

Российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

Насправді ж місце зйомок – не місце напружених боїв на Сході України, а 357-й навчальний центр Військово-космічних сил РФ, розташований на західній околиці Білгорода, за 25 хвилин їзди від центру міста.

Телеканал «Настоящее время» встановив це за метаданими (прихованими характеристиками файлу) – вони містять точні географічні координати місця зйомки: 50 градусів 39 хвилин 14 секунд північної широти і 36 градусів 31 хвилина 17,4 секунди західної довготи. Також псевдонім автора: dimk-6.

Аналіз самого відео підтверджує: буксирування «пошкодженого» танка відбувається в районі навчальної частини та прилеглого садового товариства «Фазенда», будинки якого також видно на кадрах Міноборони Росії.

Підтвердження воєнних злочинів

Телеканал «Настоящее время» також проаналізував кілька десятків інших роликів у телеграм-каналі Міноборони РФ.

У більшості відсутні дані про геолокацію, але в деяких вони все ж таки залишилися і вказують на територію України.

Наприклад, цей ролик, який розповідає про «бойову роботу розрахунків реактивних систем «Град», судячи з метаданих, був знятий у Харківській області (49°41'40.2»N 36°56'44.9» E) і знаходився в папці з незвичайною назвою «​7_05_2022 фосфорні боєприпаси»​.

Метадані не вперше підводять російських військових і їхні проксі-утворення.

Так 18 лютого журналіст Bellingcat Арік Толер опублікував метадані відеозвернень голів так званих «ЛНР» та «ДНР». Метадані вказують, що обидва ролики було створено 16 лютого, на два дні раніше за офіційні оголошення про евакуацію населення республік нібито через «геноцид», які вийшли 18 числа.

А саме 16-те лютого західні розвідки називали датою вторгнення Росії до України.