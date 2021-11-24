Війна Росії проти України: звідки очікувати ударів?

Чи наважиться президент Росії Володимир Путін на широкомасштабне вторгнення в Україну? Де російські війська можуть завдати ударів? Хто і як допоможе Україні стримати cупротивника? Про це говоримо у прямому ефірі програми «Свобода Live».

Американські ЗМІ впродовж листопада повідомили, що розвідка США вважає ймовірним вторгнення Росії в Україну. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон дуже непокоять незвичні пересування російських сил поблизу кордонів з Україною. Про загрозу великої війни заявляє і офіційний Київ. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що російське вторгнення може розпочатися у січні чи лютому 2022 року.

Натомість офіційна Москва такі твердження заперечує. Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія немає ніяких агресивних намірів проти України, але побоюється, що Україна «планує агресивні дії проти Донбасу». Перед цим у Службі зовнішньої розвідки Росії звинуватили США і ЄС у провокаційній політиці, яка нібито підштовхує Україну до війни, а також нагадали про грузинсько-російський конфлікт 2008 року.