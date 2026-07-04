Американський дім у Львові став улюбленим простором для молоді

ЛЬВІВ – США святкують 250-річчя своєї Незалежності. Чимало проєктів працюють в Україні завдяки підтримці американського народу. Для прикладу, з грудня 2022 року діє Американський дім (America House Lviv ) у Львові. Кілька місяців від початку повномасштабної війни приміщення цієї організації було прихистком для переселенців.

За ці роки Американський дім став простором для молодих людей, які хочуть вивчати щось нове, навчитися створювати власні проєкти. Це культурний майданчик, де відбуваються розмовні клуби, концерти, знайомляться з американською літературою, проходять лідерські програми. Всі події і програми – безкоштовні.

Що дають українській молоді програми в Американському домі у Львові?

Студенти Лук’ян Тимків і Валентин Кірєєв протягом чотирьох місяців брали участь у лідерській програмі Community Connect в America House Lviv, яка була покликана підтримати формування нового покоління молодих лідерів в Україні.

Програма дала мені навички комунікації, проєктного менеджменту

Лук’ян Тимків розповідає, що ця програма дозволила йому познайомитись із новими активними людьми, створювати проєкти, змінила його погляди на життя.

«Програма дала мені навички комунікації, проєктного менеджменту. На базі цих знань я зміг виступити на літній школі громадської організації. Познайомився з менторами, командами інших Американських домів, різними фахівцями. Ми збирались щосереди і у вихідні. Я знав, чим я маю зайнятися, що не сидітиму вдома, що маю цікаві заняття», ‒ каже Лук’ян Тимків.

Валентин Кірєєв ‒ навчається на лікаря-ветеринара, виступає з двома музичними гуртами. Разом із Лук’яном планують створити відеовізитівки музичних гуртів, записавши їх на базі Американського дому. Бо без такого представлення не потрапиш на фестиваль. Валентин організовував концерт і в Американському домі. Розповів, що під час програми познайомився з лідерами і лідерками з різних середовищ, командою Американського дому.

Здобув багато особистих навиків

«Програма Community Connect, яку пройшов, дала мені, передусім, знайомство з однодумцями. Ми маємо бажання щось робити і шукаємо спільні ідеї . Писали подкаст. Здобув багато особистих навиків. Цікаві були модулі про комунікацію, як вести її в проєктах. Бо я, як музикант, мушу багато спілкуватися з різними людьми і навчився це робити більш професійно», – говорить Валентин Кірєєв.

Ілона Тарас теж проходила навчання в Американському домі. Вона після навчання в університеті працює у Львівській міськраді. Саме завдяки програмі Community Connect змогла успішно пройти співбесіду.

Зараз можу спокійно виступати перед великою аудиторією

«Закінчилась програма і я одразу проходила співбесіду. Зараз можу спокійно виступати перед великою аудиторією. Мені було важко це раніше зробити через страх. Ми багато комунікували з різними людьми і вчилися долати страх. Ведення власного проєкту не є легкою справою і нам детально все розповідали, як проєкт має працювати. Були дуже цікаві спікери і це дало можливість розширити свій світогляд », – поділилась враженнями Ілона Тарас.

Політика, культура

В опитуванні американської соціологічної компанії Gallup, проведеного в квітні цього року, 7% українців заявили, що схвалюють лідерство США, тоді як 79% – не схвалюють. Gallup зауважує, що рівень схвалення впав на 9 відсоткових пунктів порівняно з 2025 роком, коли він і тоді вже становив рекордно низький показник у 16%.

Рівень схвалення США серед українців стрибнув із 37% у 2021 році до 66% у перші місяці масштабної війни РФ проти України, коли Вашингтон надав Києву значну військову та фінансову підтримку.

В опитуванні Gallup звертають увагу, що до 2024 року, останнього року президентства Джо Байдена, рівень схвалення знову знизився, і майже стільки ж українців (37%) не схвалювали, скільки схвалювали (40%) політику керівництва США. Рейтинги схвалення продовжували падати після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому в 2025 році.

Молоді люди розповіли, що вони не розмежовують політику, культуру, але розуміють, що політика всієї країни може не співпадати з політикою політичної верхівки.

Я дізнався як багато всього відбувається в Україні за підтримки США

«Попри те, що пробують нав’язати, що США обмежило підтримку України, але ця підтримка є. Наприклад, робота Американських домів в Україні, створення молодіжних програм, в яких ми брали участь. Ми мали змогу познайомитись з роботою Посольства США в Києві. Моє ставлення до США колись було нейтральним, а зараз змінилось у позитивний бік , тому що я дізнався, як багато всього відбувається в Україні за підтримки США», – говорить Валентин Кірєєв.

Спершу Американський дім був задуманий як сучасний простір для подій, програм, з бібліотекою. Цей напрямок і працює. Але кожне місто, де діє організація, додає власний шарм. Для прикладу, у Львові працюють з культурним середовищем, громадянським суспільством і молодіжними організаціями.

Ми є проєктом, який розбудовує культурну співпрацю між двома народами

«Ми знаємо, що досить часто молодіжна і культурна сфери – це активні люди, які мають мало ресурсу. Завдяки підтримці американського народу ми можемо цим ресурсом ділитися, взаємодіяти партнерськи. Спектр аудиторії та партнерів дуже широкий. США – це демократія і ми є проєктом, який розбудовує культурну співпрацю між двома народами», – каже Володимир Бєглов, керівник Американського дому у Львові.

В Американському домі діють три головні тематичні напрямки: «про все американське», а це читацький клуб, майстер-клас із живопису, тобто учасники більше знайомляться з американською культурою.

Інший напрямок – це резиденції для тих, хто має досвід і хотів би його розвинути. Зокрема, створюють фільми, які перемагають у різних конкурсах, пишуть подкасти на різні теми, які обирають учасники проєкту.

І третій напрямок – це лідерські програми. Вже дві команди, які пройшли такі навчання, зареєстрували громадські організації. Кожен Американський дім відібрав по 20 активних молодих людей, яких вчили роботі з донорами, як зареєструвати громадську організацію (ГО).

Спільнота «Світило» дивиться українські фільми, які пролежали в радянський час у «шухлядах».

Улюбленим для багатьох відвідувачів Американського дому є читацький клуб, на якому обговорюють американську літературу. Модератор клубу Володимир Бєглов говорить, що його дуже здивувало те, як американські письменники різних поколінь змушують читачів шукати відповідь про «американську мрію». Починаючи від «Великого Гетсбі» Фіцджеральда про ілюзорність мрії, «Ловця у житі» («Над прірвою у житі») Селінджера.

Письменники ставлять питання, чи працює формула «американська мрія» в суспільстві

«Мене дуже здивувало, наскільки сміливо американські письменники ставлять знак питання після словосполучення «американська мрія». Американська мрія прописана в Конституції, що всі люди народжені рівними у своєму прагненні щастя. Письменники ставлять питання, чи працює формула «американська мрія» в суспільстві. Вони не заперечують це питання, але дуже добре, що кожне покоління мало свого автора, який робив це питання живим і змушував свого читача знаходити відповідь. Напевно, це одна з причин розвитку американської демократії», – каже Володимир Бєглов.

Розмова з учасниками Американського дому завершилась, бо розпочався мовний клуб із вивчення англійської мови, який веде американець, захоплений Україною і українцями, котрий живе у Львові.

Американські доми працюють, окрім Львова, у Києві та Одесі.