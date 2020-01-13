Євросоюз і Білорусь підписали угоду щодо віз по 35 євро

8 грудня у Раді Євросоюзу пройшла церемонія підписання угоди про візовий режим і реадмісію (повернення «нелегалів» – ред.) між Білоруссю і Європейським союзом. Дві підписані угоди мають спростити візовий режим для білоруських громадян для в’їзду в країни Шенгену і стати першим кроком до ймовірного отримання безвізового режиму.

Від Білорусі в Брюссель прилетів міністр закордонних справ Володимир Макей.

З боку Євросоюзу угоду про реадмісію та візовий режим підписали єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Югансон і міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Ці угоди між Європейським союзом і Білоруссю – значний крок вперед у нашій співпраці. Вони покращать мобільність наших громадян у добре керованому і безпечному середовищі

«Ці угоди між Європейським союзом і Білоруссю – значний крок вперед у нашій співпраці. Вони покращать мобільність наших громадян у добре керованому і безпечному середовищі та допоможуть створити більш тісні зв’язки між Європейським союзом і Білоруссю. З європейського боку, ми зараз будемо стрімко рухатися вперед у процедурах щодо ратифікації, щоб громадяни якомога швидше відчули ці вигоди», – цитують на сайті Євросоюзу Ільву Югансон.

Ще в листопаді 2019 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про підписання з Білоруссю угоди про спрощення візового режиму, яка передбачає:

зниження для білорусів цін на шенгенську візу до 35 євро

і скорочення терміну видачі віз до 10 днів

Але підписання угод – це ще не останній крок для віз по 35 євро. Після підписання обидві угоди мають пройти процедуру ратифікації в Європарламенті та в Національних зборах Білорусі. Вони набудуть чинності в перший день другого місяця після того, як сторони обміняються інформацією про завершення зазначених процедур.

Нові правила видачі шенгенських віз для всіх країн, згідно з якими візи подорожчають до 80 євро, почнуть діяти з 2 лютого 2020 року. І білоруські, і європейські представники кажуть, що хотіли б підписати спрощення візового режиму до цієї дати. Мінськ сподівався підписати це рішення ще восени 2019 року, але тоді Брюссель переймався питанням реадмісії.

Передбачається, що угоди щодо «віз по 35» не встигнуть набрати чинності до 2 лютого, коли почне діяти правило про «візи по 80». Міністерство закордонних справ Білорусі допускає, що деякий час візи для білорусів можуть коштувати 80 євро, якщо додатково не домовляться «заморозити» тарифи до початку дії угоди про спрощення візового режиму.

На сайті Євросоюзу йдеться про те, що обидві угоди можуть набути чинності в червні.