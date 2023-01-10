Кабмин утвердил новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Решение приняли 30 декабря 2022 года, а 3 января 2023-го опубликовано. Публикация документа вызвала достаточно большой интерес в СМИ. Что же нового появилось в правилах учета, а что осталось без изменений – разобралось Радио Донбасс.Реалии.



Новый «Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» пришел на смену тому, который был принят в 2016 году. Однако в него вносились изменения в 2019, 2020 и дважды в 2022 году. Новый порядок в большинстве своем – это доработанный и переписанный старый порядок. Во многом он прописывает действия тех, кто будет заниматься постановкой на учет. А вот изменений, которые заденут тех, кто на учет становится, не так и много.

Консульства должны возвращать военнообязанных в Украину?

Например, много в СМИ обсуждается то, что теперь дипломатические учреждения за границей должны «способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину» во время проведения мобилизации, в военное время или особый период. Однако, в этом нет ничего нового. Этот пункт и раньше был в правилах воинского учета.

Единственное, что изменилось – раньше дипучреждения должны были обеспечивать прибытие в Украину и призывников, а не только военнообязанных во время мобилизации. Сейчас призывников они обязаны только оповестить о начале призыва.

Вопрос только в том, что, как и в предыдущем порядке, нет никаких разъяснений, как именно дипучреждения должны выполнять этот пункт.

Военнообязанные и «Дія»

В новом порядке также речь идет о том, что воинский учет должен вестись через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Данные в него должны вносить представители центров комплектования, органов СБУ, подразделений службы внешней разведки.

Если такие данные не включены в единый реестр, то призывник, военнообязанный или резервист может по собственному желанию предоставить сведения для включения в него. Это можно будет сделать при формировании декларации о месте жительства через портал «Дія».

Такой пункт был и в предыдущей редакции порядка. Указывалось, что эта возможность станет доступна после введения соответствующего функционала в «Дії». То же прописано и в новом порядке. Но когда тот самый функционал может появиться, никакой информации нет.

Теперь без постановки на учет нельзя устроиться на работу или пойти учиться?

Правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов действительно требуют у работодателей (ВУЗов) перед принятием на работу (учебу) проверять военно-учетные документы и принимать только после постановки на учет в центрах комплектования. Однако такие требования были приняты еще в 2019 году в старом порядке учета. И практически в тех же формулировках они перешли в новый порядок.

Что действительно изменилось?

Теперь постановка на учет осуществляется с 16, а не 17 лет (правда, в тот год, когда исполнится 17-ть).

(правда, в тот год, когда исполнится 17-ть). Нужно сверять не реже одного раза в пять лет персональные данные с учетными данными территориальных центров комплектации, органов СБУ, подразделений службы внешней разведки.

Обязательный воинский учет для женщин



Наверное, самое масштабное нововведение – теперь женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, должны становиться на воинский учет.

Как это должно происходить?

Учебные заведения, где обучают медицинским или фармацевтическим специальностям, обязаны за 2 месяца до окончания обучения подать списки своих студенток в местный территориальный центр комплектования. По этим спискам будут выдаваться временные удостоверения военнообязанных . После их получения, нужно будет в течение 7 дней прийти в центр комплектования уже по месту проживания студентки. И уже там будет приниматься решение о годности к военной службе и постановки на воинский учет.

. После их получения, нужно будет в течение 7 дней прийти в центр комплектования уже по месту проживания студентки. И уже там будет приниматься решение о годности к военной службе и постановки на воинский учет. Если же специальности получены до введения в действия этого постановления, то женщины смогут трудоустраиваться не как военнообязанные до конца 2026 года . Однако работодатели обязаны сообщить в территориальные центры комплектования о сотрудниках, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, но не состоят на воинском учете.

. Однако работодатели обязаны сообщить в территориальные центры комплектования о сотрудниках, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, но не состоят на воинском учете. Нетрудоустроенные женщины с такими специальностями должны сами прийти в центры комплектования для постановки на учет.

Женщины с другими специальностями и профессиями могут становиться на воинский учет по собственному желанию. Перечень военно-учетных специальностей, у которых есть родственные специальности или профессии в гражданской жизни, утвержден Минобороны.

О чем стоит помнить в деле воинского учета?

Все эти пункты были и в предыдущем порядке учета, однако далеко не все о них знают. Поэтому напомним:

На учет должны становиться все призывники, военнообязанные и резервисты. Это нужно сделать в территориальном центре комплектования по месту прописки. Если же в населенном пункте нет центра комплектования, то нужно стать на учет в горсовете или сельсовете. Если уезжаете за границу более чем на 3 месяца, то в заграничных дипломатических учреждениях.

Во время оглашенного военного положения и мобилизации нельзя без разрешения руководителя центра комплектования менять место проживания.

Если собираетесь переезжать, нужно самостоятельно явиться в центр комплектования для снятия с воинского учета.

На новом месте жительства нужно в течение 7 дней явиться в местный территориальный центр комплектования для постановки на учет.

Игнорирование правил воинского учета может привести к криминальной ответственности.

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