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20 Червень 2019, Київ 12:37
Новини | Політика

ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах у Раду

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Центральна виборча комісія 20 червня завершує прийом документів на реєстрацію кандидатом у народні депутати. Це передбачає календарний план підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня. Термін ухвалення рішення ЦВК щодо реєстрації завершується 25 червня, а до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

Всього станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків п’яти політичних партій.

/**/ /**/ /**/ ЦВК загалом зареєструвала списки 5 партій
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ЦВК 19 червня зареєструвала списки 4 партій

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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