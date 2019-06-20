ЦВК завершує прийом документів для реєстрації кандидатів на позачергових виборах у Раду

Центральна виборча комісія 20 червня завершує прийом документів на реєстрацію кандидатом у народні депутати. Це передбачає календарний план підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня. Термін ухвалення рішення ЦВК щодо реєстрації завершується 25 червня, а до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

Всього станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків п’яти політичних партій.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.