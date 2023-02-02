Топ-5 винаходів українських військових у війні проти Росії

Американські чиновники вражені винахідливістю українських військових. Нещодавно CNN опублікувало матеріал, у якому, зокрема, розповідається і про кроки українців, які стали «дешевим рішенням для дорогих проблем на полі бою». Радіо Донбас.Реалії розповідає детальніше про деякі ідеї українських винахідників, що в бою допомагають протистояти Росії.

«Кропива»

«Кропива» – це назва розробленого волонтерами «Армія SOS» програмного забезпечення для артилеристів. Його використовує значна частина підрозділів ЗСУ. Працює вона так: у встановлений на планшети додаток вносяться координати цілей, а найближча артилерійська батарея завдає по них удар.

Завдяки «Кропиві» у кілька разів скорочується час від моменту виявлення цілі до відпрацювання по ній, кажуть в «Армія SOS». Один із багатьох прикладів її роботи – знищення понтонної переправи російських військ через річку Сіверський Донець поблизу Білогорівки Луганської області, у травні 2022 року. Тоді крім переправи було знищено велику кількість техніки, якою російські військові намагалася переправитися через річку.



Дрони зі «скидами»

Ще один винахід українців – дрони «зі скидами». До квадрокоптерів чіпляють гранати або навіть міни і скидають їх на противника. Одними із перших ще до масштабного російського вторгнення такі дрони почали використовувати фахівці «Аеророзвідки». Їхня розробка – дрон R18. Вони здебільшого працюють вночі, а їхні цілі – техніка противника.



Нині можна побачити багато роликів, як дрони «зі скидами» «працюють» і просто по піхоті російських військ. Звісно, є ризик, що противник зіб'є апарат: це можливо зробити навіть зі стрілецької зброї.

Але є випадки, коли це ледь не єдиний варіант. Наприклад, виявлені оператори російського безпілотника, снайпери. Такі дрони можуть допомогти зупинити і штурмові дії, якщо немає змоги підключити артилерію чи міномети.

«Стриж»

5 грудня, ймовірно, українська армія завдала ударів по аеродромах стратегічної авіації Росії «Енгельс-2» у Саратовській та «Дягілєво» у Рязанській областях.



Згідно із заявами російської сторони, удар завдавали радянським безпілотником Ту-141 «Стриж». Україна цього не підтвердила, але й не спростувала.

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Декілька іноземних видань, посилаючись на джерела, близькі до операції, писали, що українські військові змогли модернізувати радянські розвідувальні безпілотники, перетворивши їх на ударні. Таку версію як ймовірну розглядають і українські військові експерти. Дальність польоту такого БПЛА – близько 1000 кілометрів.

Міні-«Град»

Реактивні системи залпового вогню на пікапах – ще одне інноваційне рішення українських військових. Сама ідея встановити зброю на позашляховик не нова, щось подібне використовували у війнах та конфліктах в Сирії, Іраку, Афганістані, Лівії тощо.

Однак, там найчастіше встановлювалися великокаліберні кулемети або зенітні системи. Українські військові поставили на позашляховики. комплекси запуску некерованих авіаційних ракет. Вийшов БМ 21 «Град» у мініатюрі.



Мисливці за ракетами та «Шахедами»

Українська ідея, що також отримала широке застосування – створення невеликих мобільних груп зенітників, які полюють на російські крилаті ракети та дрони-камікадзе. Вони виїжджають до районів, над якими можуть проходити ракети та безпілотники, озброєні великокаліберними кулеметами, а також переносними зенітно-ракетними комплексами. На їхньому рахунку вже є збиті цілі.

Крім цього, американські журналісти відзначали те, що зараз українці за допомогою 3D-принтерів виготовляють запчастини, щоб солдати могли ремонтувати важку техніку в польових умовах. А інженери придумали, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29.

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