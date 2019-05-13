«Ефектності багато, потрібна ефективність» – Борислав Береза про конфлікт харківських волонтерів та активістів із владою міста

Інна Вашуленко

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування нападів на громадських активістів народний депутат Борислав Береза (позафракційний) поділився деталями ситуації з волонтерами в Харкові. Напередодні міський голова міста Геннадій Кернес заявив, що планує примусово прибрати намет волонтерів із центру міста. Після цього вибухнула реакція суспільства. Що ж очікувати від Кернеса і які будуть наслідки цього конфлікту?

– Сьогодні на засіданні ТСК я порушив це питання в присутності прокурора області і голови Нацполіції Харківської області, вони мене запевнили, що контролюють ці процеси. Більше того, під час засідання ТСК з’ясувалося, що там з’явилася якась структура комунальників і вони ставлять огорожі. Виявлено, що вони мають стосунок тільки до люка, що за 15 метрів від намету. Правоохоронці дуже швидко розібралися з усім цим. Усе під контролем. Вони мені гарантували, що жодна спроба знищити цей намет не закінчиться трагічно для народу. Більше того, вони зараз будуть займатися справою пана Кернеса, який вирішив розглядати тільки одну петицію, яку йому було цікаво, а не всі, які набрали потрібну кількість голосів. З цим також будуть розбиратися, будуть розслідувати це питання.

– Чи можливо знайти компроміс для всіх сторін конфлікту?

– Я вважаю, що компроміс завжди є. Але тут вже зовсім інше питання. Адже пан Кернес вирішив самостійно розібратися з цим наметом. Чому він це вирішив – розберуться вже правоохоронні органи. Я вчора підходив до того намету, спілкувався з людьми, які підходили, щось приносили, підписували листи проти повернення назви проспекту Жукова або проти руйнування намету. І знаєте, я зрозумів головне, що хтось у Харкові зацікавлений у тому, щоб роздмухати новий громадянський конфлікт, і мені це дуже не подобається. Розуміючи, що Харків розташований близько до російського кордону, всі високопосадовці повинні бути дуже обережні в своїх рішеннях чи бажаннях, щоб не нашкодити державним інтересам.

– Кому може бути корисний цей конфлікт?

– Зрозуміло, що росіянам, які можуть тут робити колотнечу, як робили колись у 2014 році. Але тоді, як я пам’ятаю, цьому була дуже рішуча відсіч. Я сподіваюся, що зараз це буде не просто така сама відсіч, а й всі ті, хто будуть такому сприяти чи допомагати росіянам, – будуть покарані дуже швидко. Тому що ми не маємо права допустити, щоб в Україні з’явилося нове полум’я сепаратистської пожежі.

– Геннадій Кернес говорив, що хоче вирішити питання з наметом за допомогою силовиків. Самі силовики в курсі? Можливо, коментували якось?

– Ні, силовики нічого не коментували. Вони не знають, про що він каже. Мабуть, він мав на увазі своїх «тітушок», бо інші силовики не готові працювати в цій справі. Більше того, повторюся, прокурор області і голова Нацполіції Харківської області гарантували мені, що вони будуть робити все, аби ухвалено було тільки законне рішення, тобто таке, що підтримане і державою, і законом України. Законних рішень щодо зносу намету немає, тому вони будуть його захищати від будь-яких намагань. Вони розуміють, що це може викликати дуже велику колотнечу в суспільстві. А це нікому не потрібно, окрім проросійських сил. Тому, я думаю, вони будуть зацікавлені, аби спокій і лад у Харкові був збережений. І ми як слідча комісія з розслідувань нападів на активістів беремо під контроль цю історію.

– Чому ваша реакція на пропозицію Кернеса була такою миттєвою, дещо різкою? Чи багато однодумців виявилося навколо?

– Усі члени комісії підтримали мою реакцію. Знаєте, як людина, що розуміє небезпеку таких рухів, я повинен реагувати не тільки миттєво, а ще й ефективно. Ефектності в нас багато, люди її полюбляють, але ж треба робити ще щось і ефективно. Саме тому я залучив правоохоронців до вирішення цього питання. Тому справа в процесі, питання вирішуються.

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