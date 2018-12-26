Залишили під арештом: п’ятьом українським військовим відмовили в апеляції

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 грудня відмовив в апеляції п’ятьом українським військовим, захопленим ФСБ Росії 25 листопада біля берегів Криму. Військовослужбовці залишаться в московському СІЗО.

Суд залишив під арештом капітана катера «Нікополь» Богдана Небилицю, капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, капітана 2-го рангу з катера «Бердянськ» Дениса Гриценка, матроса з буксира «Яни Капу» Олега Семидоцького і матроса катера «Бердянськ» Юрія Без’язичного, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Капітан українського катера «Нікополь» Богдан Небилиця на засіданні суду нагадав про те, що на нього та інших українських військових поширюється Женевська конвенція про поводження з військовополоненими.

Женевська конвенція поширюється на захоплених ФСБ українських військових, бо Україна на законодавчому рівні закріпила наявність збройного конфлікту і окупації Криму

Під час засідання суддя Олексій Послєдов запитав, чи є докази про стан війни між Україною і Росією. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що в справі таких доказів немає, а сам Небилиця в дебатах і останньому слові зазначив, що Женевська конвенція поширюється на нього і 23 інших військовослужбовців, бо Україна на законодавчому рівні закріпила наявність збройного конфлікту і окупації Криму.

Суддя Послєдов після оголошення відмови в задоволенні апеляційної скарги заявив, що, на його думку, Небилиця не є військовополоненим.

У перерві засідання суду Богдан Небилиця розповів кореспондентові Крим.Реалії, що вчить англійську і почувається добре.

Адвокат Микола Полозов зажадав від суду застосовувати до його підзахисного, затриманого військового моряка з захопленого ФСБ українського бронекатера «Бердянськ» Дениса Гриценка, положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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Під час засідання суддя оголосив частину матеріалів справи, зокрема, рапорт російського капітана ПСК (прикордонного сторожового катера) «Изумруд» про застосування вогню по українському бронекатеру. Микола Полозов повідомив, що це вказує на наявність військового конфлікту, і зазначив, що необхідно застосовувати до його підзахисного положення Женевської конвенції.

У перерві засідання суду Гриценко повідомив адвокатові, що в камері тепло, він «тримає себе в формі, і харчування хороше».

«Книжок багато цікавих, хороша тут бібліотека», – сказав Гриценко.

Як повідомив кореспондент Крим.Реалії, настрій у Дениса Гриценка хороший, він жартував, сміявся, просив передати рідним привітання з Новим роком.

У перебігу засідання адвокат Едем Семедляєв заявив відвід складові суду у зв’язку з тим, що ця справа непідсудна цивільному судові, проте суддя Мельник відмовилася розглядати цей відвід.

Захопленому ФСБ біля берегів Криму капітанові українського буксира «Яни Капу» Олегові Мельничуку теж відмовили в апеляційній скарзі. Суддя Тетяна Мельник залишила його в московському СІЗО до 24 січня.

У той же час суддя задовольнила клопотання про надання перекладача, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Перед винесенням рішення адвокат Едем Семедляєв поспілкувався з підзахисним – Олег Мельничук повідомив, що в камері тепло, грошей вистачає. Адвокат зачитав йому смс від батька: «Чекаємо всі!».

Мельничук повідомив адвокатові, що російські тюремники вилучили два листи, які були йому адресовані. У СІЗО Москви поки не коментували цю заяву.