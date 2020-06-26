Бойкот від місцевих ЗМІ або Чим запам’ятався візит Зеленського на Херсонщину

Херсон – Візитові президента України Володимира Зеленського на Херсонщину 26 червня передував скандал: бойкот приїзду голови держави оголосили місцеві ЗМІ.

Напередодні приїзду президента представники масмедіа заявили про те, що їх не акредитували для висвітлення візиту. Про це самі журналісти повідомили в соціальних мережах, а видання, яким не надали акредитації, влаштували протест і публікували порожні сторінки під заголовками про приїзд голови держави і нібито надані ним ексклюзивні коментарі. Вже за декілька годин перед прибуттям президента журналісти повідомили в соцмережах, що «в ОДА передумали» і запрошують їх на зустріч.

Під час візиту Володимира Зеленського на ДП «Херсонський морський торговельний порт» голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв між іншим обмовився, що знає про скандал, назвавши його «дискусією».

«Я бачив, що була дискусія з приводу акредитації на сьогоднішній захід. Ми намагалися убезпечити життя і здоров’я, на щастя, Херсонщина є доброю з точки зору епідемічної ситуації», – заявив очільник області.

Пізніше на сторінці Херсонської ОДА в соцмережах зробили офіційну заяву, де наголосили, що «у зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання COVID-19 і щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена».

«Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення і охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики. Через це представники ЗМІ, які не мають акредитації і, відповідно, редакційного завдання, а також блогери не були запрошені. У заході взяли участь представники основних національних і регіональних засобів масової інформації», – заявили в ОДА.

У той же час навіть акредитація не допомогла зареєстрованим журналістам поставити питання президентові. Зробити це вдалося лише одиницям під координацією прессекретарки голови держави Юлії Мендель і наглядом численної охорони. Відмова у спілкуванні була мотивована браком часу.

Де побував Зеленський

Під час візиту на Херсонщину президент ознайомився з реконструкцією Міжнародного аеропорту «Херсон», був присутній під час підписання угоди про передачу ДП «Херсонський морський торговельний порт» у концесію грузинсько-швейцарській компанії-консорціуму «Рисоіл-Херсон». Президент також відвідав об’єкти Національної програми «Велике будівництво» під Херсоном і побачив роботу пункту габаритно-вагового контролю «Консул» на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, після чого вирушив відкривати стадіон у Новій Каховці і спілкуватися з керівниками сільськогосподарських підприємств області.

Перевантаження на дорогах: усі мають бути «зважені та щасливі»

Під час підписання концесійної угоди в Херсонському морському торговельному порту посадовці оголосили про запуск спеціальної операції посилення роботи вагових комплексів під робочою назвою «Зважені та щасливі».

«Сьогодні ми запускаємо спеціальну операцію спільно з Міністерством інфраструктури України й «Укртрансбезпекою». Її робоча назва – «Зважені та щасливі». Разом із командою «Укртрансбезпеки» з інших регіонів ми посилюємо роботу вагових комплексів», – повідомив голова Херсонської ОДА.

«У нас операція не тільки на Херсонщині, а й по всій країні. У нас підключена і Національна поліція, і Служба безпеки України. Я не знав назву операції, яку сказав пан Гусєв. Хочу трошки скоригувати: всі водії точно будуть зважені, але на жаль, не всі будуть щасливі», – додав Зеленський.

Саме ж підписання угоди про передачу ДП «Херсонський морський торговельний порт» у концесію голова держави назвав «першою за всю історію незалежності України морською концесією», підкресливши, що за домовленостями з інвестором має відбутися збільшення числа робочих місць і заробітних плат без скорочення штату, з законними умовами, і «ніякого бандитизму».

Угода щодо передачі в концесію майна ДП «Херсонський морський торговельний порт» і майна ДП «Адміністрація морських портів України» підписана на 30 років. Відповідно до договору, компанія-концесіонер інвестує у розвиток порту близько 300 мільйонів гривень. Крім цього, понад 18 мільйонів гривень обіцяють вкласти в місцеву інфраструктуру.

Голову Херсонської ОДА залишають на посаді

Під час візиту до того ж Херсонського морського торговельного порту президент розвіяв чутки про зміну голови ОДА на Херсонщині. Інформація про це у місцевій пресі з’являється періодично.

«…Його не відпускаємо поки що з Херсонщини, хоча знаємо, що він людина амбітна. Ми бачимо, що гарні приклади, які робляться зараз на Херсонщині, кажуть про те, що, Гусєв, ми вас не відпускаємо», – сказав голова держави.

«800 гривень і зелена доріжка»

Поки Зеленському доповідали про плани ремонту доріг на Херсонщині і роботу пункту габаритно-вагового контролю «Консул» під Херсоном, на президента чекали люди з плакатами. На папері – заклики зупинити рейдерів і скарги на корупцію в «Укртрансбезпеці». «Вас вводять в оману, пост «Консул»: «Укртрансбезпека» не працює, є відеодокази! 800 гривень і зелена доріжка», – стверджували люди.

Їм усе ж таки вдалося поспілкуватися з головою держави. Володимир Зеленський доручив голові Херсонської ОДА розібратися у всіх озвучених людьми питаннях і вже незабаром доповісти.

А ще під час очікування журналістів і посадовців на президента на «Консулі» сталася невелика дорожньо-транспортна пригода. Не розминулися дві вантажівки. Але все обійшлося, пошкодженою виявилася фара однієї з машин. Реакція була миттєвою: розбите скло швидко прибрали, автівки відігнали, затору запобігли. Чого не скажеш про звичайні, непрезидентські, дні у Херсоні.