Музей «живої історії» на Львівщині: криївка УПА, бойова техніка, військова амуніція

Львів – Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» неподалік від Львова зробило музей «живої історії» про події в Україні у ХХ столітті і сучасні, які тривають на Донбасі з 2014 року. Можна ознайомитися з автентичною зброєю, одностроями різних військ, військовою технікою, а ще побувати у криївці Української повстанської армії. Всі експонати учасники організації збирали протягом 15 років, відколи існує «Пам’ять».

Історію можна вивчати цікаво – доводять представники товариства.

«Живий» музей створили на приватній ділянці учасника товариства «Пам’ять», неподалік від Львова. Оскільки місцева влада, кажуть, не запропонувала за ці роки якоїсь альтернативи, щоб створити місце, де б можна було експонувати речі, пов’язані з подіями Першої та Другої світових воєн, періоду визвольної боротьби українців.

Тут облаштували польову фортифікаційну лінію. Експозицію поділили на різні періоди двох воєн у ХХ столітті і сучасну на Донбасі. Можна побачити бронеавтомобільну техніку, артилерійське озброєння. Усі військові машини у робочому стані. Їх довелося реконструювати і замінити чимало деталей. Однак вони дають уявлення, на яких приблизно автомобілях їздили вояки у різні часи.

Засновник музею, голова товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач розповідає, що за кілька років до початку Другої світової війни вантажні машини обшивали бляхою, згодом їх переробили на бронеавтомобілі. І в експозиції є зразок бронемашини середньої ваги, яка була на озброєнні в Червоній армії і виконувала радше розвідувальні завдання. А ще експонується радянська копія німецького мотоцикла, командирська повнопривідна машина ГАЗ-67. Відома машина під назвою «полуторка», ГАЗ-АА, вантажопідйомність таких машин у 30-х роках ХХ століття була 1,5 тонни. У роки війни її переробили і збільшили навантаженість. ЗІЛ-150 радянська влада просто скопіювала з американської вантажівки International K-7, яка постачалась у роки Другої світової війни. В СРСР таємно і швидко створили заводи імені Сталіна, і вже у 1947 році звідти виїхав перший автомобіль тоді ЗІС-150 (з 1956-го – ЗІЛ).

«Коли товариство задумало зняти перший фільм про УПА, то з’ясувалося, що у нас нічого немає з техніки. Ми почали по селах і містах питати у старших людей, чи щось у них є. Так і почали збирати фактично знищену і неробочу техніку.

Знищили всю військову техніку

Представили 14 експонатів військової вантажної автомобільної техніки, бронетехніки, артилерійське озброєння. Останній експонат, який долучили до експозиції – це бронеавтомобіль ГАЗ-73, який використовували на Донбасі українські бійці. Цю машину тимчасово для експозиції надало нам підприємство. На жаль, у 90-х роках, зокрема на Львівщині, деякі немудрі політики під гаслами «Геть все російське!», порізали на брухт, знищили всю військову техніку часів Другої світової війни, яка стояла на постаментах. Це все пропало. За роки діяльності нашого товариства ми дещо зібрали, але мусили все ремонтувати, щоб воно було у робочому стані. Вся техніка їздить, ми часто її використовуємо у фільмах. Багато доробили, тому вони не автентичні на 100%, на відміну від зброї, яку купували ще до 2014 року на «Укроборонпромі». Цю зброю з бойової переводили на небойову і ми купували. Також в інтернеті продають різні речі, доводять їх до небойового стану спершу», – розповідає Радіо Свобода Любомир Горбач.

Криївку відтворили в підвалі

Відтворили у «живому» музеї інтер’єр кімнати кінця 1940-х початку 1950-х років. Дуже часто килим чи скриня приховували вхід у криївку УПА. Влаштовували їх і у стодолі. У музеї-криївці можна побачити повстанські листівки, бофони – гроші. Виглядає сховок типово, як тоді облаштовували підпільники: ліжка у два яруси, замість подушки мішок, друкарська машинка, ікона, металевий посуд.

В Галичині перші криївки були вже в 30-х роках ХХ століття, переважно під стодолами, у них розташовувались нелегальні друкарні ОУН і тут зберігались видання. Криївки, в яких українці ховали зброю від більшовицької влади, з’явились у 1939 році, коли радянська влада вперше прийшла на терени Західної України. Зберігали боєприпаси по таких сховках і в роки німецької окупації.

У кінці 1940-х років багато криївок упівці робили переважно у лісах. І лише повстанці, які самі й будували місце свого сховку, знали про його розташування. Діяльність підрозділів внутрішніх військ НКВС скеровувалась на знищення криївок. Вони оточували села та хутори, щоб селяни не могли допомагати їжею повстанцям. У такий спосіб блокували контакт місцевого населення з вояками УПА. Тому у 1948-1949 роках більшість криївок будували в населених пунктах. І люди погоджувались розташовувати сховок у своїй пивниці чи хліві, ризикуючи власним життям і життями своїх дітей.

Хтось здав місце сховку

«Моя мама жила у Старосамбірському районі, у селі Стара Ропа. Моя бабуся годувала повстанців, які зробили криївку у нашій стодолі. Серед них був мій дід Микола Туркас. Хтось здав місце сховку – й енкаведисти напали, обстріляли з різних боків і потім підпалили стодолу. Там згоріли три повстанці, серед них і мій дід, згоріли. Їх витягнули – і людей заставляли впізнати. Ніхто нікого не впізнав, бо родину могли одразу вислати у Сибір. Баба впізнала діда по перстню. Бабу швидко взяв заміж мій другий дід і мамі змінили прізвище. Моя родина була сильна духом, нікого не здала, це були сильні люди. За рахунок таких людей Україна досі є», – говорить Ігор Ганушевський, який приїхав у музей «живої історії».

Головна ідея «живого» музею – зацікавити історією України дітей і молодь, які можуть посидіти в машинах, навіть проїхатись із дорослими.

Не оминули в експозиції і сучасних подій на Донбасі, які розпочалися у 2014 році. Відтворили блокпост із підручних матеріалів, так, як це робили українські бійці, коли поїхали захищати країну.

Товариство «Пам’ять» створене 15 років тому, щоб шукати солдатів різних військових формувань, які загинули в роки Першої та Другої світових воєн, українських вояків визвольної боротьби, яких не змогли тоді, у час боїв, поховати. За цей час учасники товариства перепоховали близько 2 тисяч вояків різних військових формувань.

Це для нас солдати

«Це вояки УПА, української дивізії СС «Галичина», Червоної армії, німецької. Це для нас солдати, більшість з яких не обирала, за кого їм йти воювати. Вони залишали свої сім’ ї та їх забирали воювати. Російський чи німецький солдат не винен, що його сюди пригнали і він тут загинув, покинутий і непохований. Звісно, що ми не шукаємо тих, хто свідомо служив в НКВС і гестапо, це був їхній вибір», – каже Любомир Горбач.

Свої пошукові роботи учасники товариства проводять у Львівській, Рівненській, Волинській областях. Частину останків вдалося ідентифікувати, відшукали навіть родичів деяких загиблих. Під час пошукових робіт знаходять особисті речі вояків, а також інші предмети. Серед цікавого – ікона, намальована на розклепаній ложці чи гільзі, спеціальний гребінець для вусів німецького вояка, срібний перстень із тризубом українського дивізійника. Усі ці предмети увійшли в колекцію. Тому її і вирішили показувати, щоб передусім зацікавити історією України.