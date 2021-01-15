В Україні оприлюднили оцифрований архів УПА, знайдений у лісі

В Україні оприлюднили оцифрований архів Української повстанської армії, знайдений раніше у схованці в лісі, повідомив Центр досліджень визвольного руху.

Документи, сховані в металевому бідоні з-під молока, закопали восени 1950 року в лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Так повстанці сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу. Знайшли архів 2009 року.

«Нашою місією є робити минуле доступним, тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли таки до українців, хоч і через 70 років», – сказала з цього приводу директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник, мовиться в повідомленні.

«Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців і громадськості, – пояснив історик і член Центру Руслан Забілий. – Знайдений масив включає, до прикладу, поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкція про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців із біографіями й описами обставин загибелі. Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, імовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА».

До онлайн-збірки увійшли:

документи СБ ОУН: інструкції, протоколи допитів;

тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка – «Хмеля», який керував підготовкою повстанців;

звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини, Тернопільщини;

вишкільні матеріали, інструкції, листівки;

накази про присвоєння звань воякам УПА;

списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.

Один із документів — уривки з листів селян, яких депортували в Сибір. Люди голодують і просять родичів про допомогу: «…Прошу тебе, не забувай про мене, рятуй, чим можна і як можна, бо дуже тяжко жити… Прошу вас, дорогі родичі, требуйте дітей додому, хай з голоду не вмирають». Також архів містить поіменний список вивезених у Сибір дітей, юнаків і старих людей.

Повстанці описали й жорстоку процедуру вивезення людей більшовиками і зібрали статистичні дані про депортації в одному з районів.

Публікацію на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху підготували за підтримки Українського культурного фонду, мовиться в повідомленні.

УПА: коротко про головне Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках. Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року. Із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік – Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік – Василь Кук. Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. УПА воювала на два фронти – проти Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів. Радянська пропаганда очорнювала УПА як структуру, що співпрацювала з нацистською Німеччиною. У Росії УПА визнали екстремістською організацією рішенням Верховного суду у 2014 році. У Польщі теж переважає негативне ставлення до УПА. У 2016 році парламент Польщі кваліфікував дії солдатів УПА проти польського населення на Волині як геноцид. Радіо Свобода розповідає про Волинську трагедію у спецпроєкті На Волині діяла не лише УПА, а й мережі й загони «Бульби»-Боровця, «мельниківців» та різних отаманів. Діяли також німецькі каральні частини та поліцаї, в лавах яких служили і українці, і поляки, – а також радянські партизани. На основі документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 327 осіб та 240 знищених населених пунктів, а українські – 16 523 та 115 відповідно. Натомість Інститут національної пам’яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. Ставлення до УПА в українському суспільстві після здобуття незалежності коливається між позитивним (борці за незалежність) і негативним («німецькі колаборанти»), після Революції гідності почало переважати визнання заслуг. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій.