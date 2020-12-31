Жодних солодощів дітям до двох років: нові рекомендації у США щодо здорового харчування

Уряд США оприлюднив нові рекомендації щодо дієти американців на наступні 5 років. Цього року вперше окремо згадується про здорове харчування для немовлят та маленьких дітей, повідомляє «Голос Америки».

Дітям до 2 років рекомендують заборонити солодощі і будь-які продукти із значним вмістом цукру.

Немовлятам – від народження до щонайменше шести місяців – бажано давати виключно лише грудне молоко, йдеться в урядовій інструкції.

Якщо таке годування неможливе, діти мають отримувати збагачені залізом дитячі суміші до року. Крім того, немовлятам без грудного молока рекомендують додатково отримувати вітамін D.

Більше уваги, порівняно з минулими інструкціями, приділили харчуванню вагітних жінок та тих, які годують грудним молоком.

«Щоб сприяти здоровому розвитку мозку в немовлят, ці жінки повинні їсти 250-350 грам рибопродуктів щотижня. Вони мають обирати таку рибу, як тріска, лосось, сардини чи тілапія. Ця риба має нижчий рівень ртуті, яка може зашкодити нервовій системі дитини», – мовиться у рекомендаціях щодо вагітних та жінок, які годують грудним молоком.

Кофеїн у помірних дозах вважається безпечним для вагітних жінок і тих, які годують, втім жінкам рекомендовано обговорити споживання кави і чаю із сімейним лікарем.

Алкоголь для жінок і чоловіків

Дорослим чоловікам рекомендовано обмежити алкоголь і споживати не більше двох склянок на день.

Жінкам рекомендується вдвічі менше алкоголю. Склянкою вважається або бокал вина, або пляшка пива, або чарка сильнішого алкоголю.

Раніше експертна рада рекомендувала уряду обмежити алкоголь для чоловіків до 1 склянки на день, втім ця порада не увійшла в офіційні рекомендації уряду.

Зниження денної дози алкоголю для багатьох чоловіків, швидше за все, було б соціально, релігійно чи культурно неприйнятним, вважає доктор Веслі Кларк із Університету Санта Клари.

«Рекомендації мають бути прийнятними для людей, інакше їх просто відкинуть. Якщо ви втратите публіку, ці рекомендації не мають жодних переваг», – зазначив доктор Кларк.

Він вважає, що науковці мають краще вивчити дію алкоголю, щоб доступно пояснити його ефект людям.

«Не думаю, що ми все знаємо про алкоголь, ми маємо краще його вивчити», – погоджується його колега Барбара Шнімен, дієтологиня і голова дорадчого комітету для уряду США.

Всім – дорослим і дітям від 2 років – варто обмежити цукор до рівня 10% від денного раціону калорій. Раніше експерти-дієтологи рекомендували обмежити цукор до 6% від калорій, втім ця рекомендація не була підтримана.

Рекомендації щодо дієти для американців оприлюднюють кожні 5 років Міністерство сільського господарства США разом з Міністерством охорони здоров'я та соціальних служб. Ці рекомендації уряд використовує, коли встановлює стандарти щодо соціальних програм, харчування в школах та інші.

Загалом в документі уряд рекомендує робити акцент на здорову їжу, аби розвинути звичку здорового харчування.

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