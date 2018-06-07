Головні цитати Порошенка за чотири роки

Сьогодні, 7 червня, виповнюється чотири роки з інавгурації президента України Петра Порошенка. За цей час він встиг кілька разів пообіцяти впровадження безвізового режиму, неодноразово наголошував на безальтернативності Мінських угод, а останнім часом часто висловлювався про важливість незалежної української церкви. Радіо Свобода зібрало найвідоміші цитати гаранта Конституції.

«Я не хочу війни, я не прагну помсти»

Ці слова Петро Порошенко сказав під час інавгураційної промови. Виступаючи перед парламентом невдовзі після перемоги Майдану, Порошенко гарантував амністію тим сепаратистам, які не здійснювали тяжких злочинів та були готові добровільно здати зброю.

Станом на початок червня війна фактично вже тривала: агресія Росії, яка почалася з анексії Криму, поширилася на схід України, бойовики захопили Донецьк та Луганськ, були окуповані Слов’янськ та Краматорськ. Однак ще були припущення, що збройне протистояння не триватиме довго, і Порошенко сподівався завершити його якнайшвидше.

«Найбільш прийнятним є формат Мінських переговорів»

У серпні 2014 року українські війська, які успішно просувалися на схід, зазнали поразки в Іловайську. Під час виходу з оточення загинуло чи померло від поранень, за даними слідчої комісії при Верховній Раді, до тисячі осіб.

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У вересні 2014 року в Мінську відбулася зустріч контактної групи, до якої увійшов колишній президент України Леонід Кучма, тодішній посол Росії в Україні Михайло Зурабов, а також очільники угруповань бойовиків «ДНР» та «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Вони підписали першу Мінську угоду, яка передбачала виведення російських військ, припинення вогню та проведення виборів на окупованих територіях, згідно з українським законодавством.

Після того Петро Порошенко неодноразово підкреслював безальтернативність Мінських угод для дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Мирний процес нам потрібен як ніколи

«Найбільш прийнятним фаховим форматом для забезпечення мирного процесу є формат Мінських переговорів, Тристоронньої контактної групи, де ми маємо забезпечити декілька ключових елементів Мінського мирного плану: це є негайне припинення вогню, створення буферної зони, негайний вихід на лінію зіткнення, перекриття кордонів, вивід іноземних військових підрозділів і броньованої техніки і негайний початок політичного процесу через проведення місцевих виборів за українським законодавством на тимчасово окупованій території Донецька та Луганська. Мирний процес нам потрібен як ніколи», – заявив президент у листопаді 2014-го.

«Бажаєте носити зброю – прошу добровольцем, у військкомат»

Першою електронною петицією, яка набрала необхідну для розгляду кількість голосів, стала петиція за легалізацію вогнепальної зброї в Україні. Її ініціював громадський діяч, голова громадської організації «Українська асоціація власників зброї» Георгій Учайкін. Порошенко зреагував, доручивши тодішньому голові Верховної Ради Володимиру Гройсману скликати робочу групу. Однак сам він висловився проти, заявивши, що лише 11% українців підтримують такий дозвіл.

Бажаєте використовувати зброю – прошу у військкомат

«Я не підтримую тих, хто бажає ходити по вулицях зі зброєю, дестабілізуючи таким чином ситуацію у містах, далеких від зони проведення АТО. Бажаєте використовувати зброю – прошу волонтером, добровольцем, у військкомат, пройдете курс навчання, пройдете тестування.... У нас зараз дуже важлива функція оборони країни», – сказав президент.

З того часу питання дозволу на зброю піднімалося регулярно – на думку деяких представників громадянського суспільства, наявність в українців засобів самозахисту могла б завадити проросійським настроям на сході.

«Перемогли б і без внеску волонтерів»

У грудні 2015 року резонанс викликала заява президента під час святкування Дня волонтера. Подякувавши волонтерам за їхню допомогу фронту з перших днів війни, Порошенко додав: «І без цього внеску… ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче».

Пізніше Порошенко виправився, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook відеозвернення. У ньому він вже не заперечував ключової ролі волонтерського руху в протистоянні наступу на сході.

«Без волонтерів, без всього українського народу – наша перемога була би неможлива», – заявив Порошенко.

Волонтер Ілля Лисенко («Хоттабич») заявив тоді в коментарі «Дзеркалу тижня», що волонтери болісно сприйняли применшення своєї ролі в протистоянні російській агресії.

Обіцянки безвізового режиму

Візову лібералізацію Порошенко обіцяв від початку свого президентства – тоді він очікував, що це станеться вже в 2015 році. Однак справа затягнулася: запровадження безвізового режиму переносилося декілька разів, що викликало глузування скептиків.

У квітні 2016 року Порошенко нарешті повідомив, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вніс на розгляд Ради ЄС та Європарламенту пропозицію щодо запровадження безвізового режиму з Україною.

Пам’ятаю кожну літеру в безвізовому законодавстві

«Для мене особисто це був тривалий шлях важкої юридичної, дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам’ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві», – зізнався голова держави.

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Вперше помандрувати Європою без віз власники українських біометричних паспортів змогли 11 червня 2017-го.

«Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль»

У своїй промові на честь Дня незалежності 24 серпня 2016 року Порошенко процитував вірш російського класика «Борг Україні».

«Агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського: «Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль», – заявив він.

Незважаючи на войовничий тон вірша, в тій же промові Порошенко вчергове наголосив, що окуповані Донбас та Крим необхідно повертати політико-дипломатичним шляхом.

«Прощай, немытая Россия»

Цитувати російську поезію голові держави явно сподобалось: вже за півроку він згадав іншого поета, Михайла Лермонтова.

У червні 2017 року таку нагоду Порошенкові дав довгоочікуваний «безвіз».

«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ»

«Ця подія знаменує остаточний розрив з Російською імперією нашої держави, українського демократичного світу – з авторитарним «русским миром». «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», – емоційно продекламував Порошенко на Європейській площі з нагоди запровадження візової лібералізації.

«Проект «Новоросії» зазнав краху»

Коментуючи заяву бойовика Олександра Захарченка про об’єднання угруповань «ДНР» та «ЛНР» у так звану «Малоросію», Порошенко заявив, що метою Росії та підконтрольних їй збройних формувань на Донбасі від початку було поділити Україну на окремі частини.

Проект «Новоросії» зазнав краху

«Проект «Новоросії» включав дев’ять регіонів України. Цей проект повністю зазнав краху», – запевнив президент і висловив сподівання на реінтеграцію Донбасу та анексованого Криму.

«Без церкви немає держави»

Навесні 2018 року, за рік до наступних виборів, Порошенко звернувся до Вселенського патріарха із клопотанням про створення української помісної церкви.

«Без церкви немає держави, немає нації. Церква – важливий атрибут суверенної незалежної України. Саме тому ми так боремося і молимося за створення єдиної помісної української православної церкви», – заявив він. При цьому наголосив, що церква в Україні залишається відділеною від держави.

Проти такої ініціативи виступили МЗС Росії та Українська православна церква (Московського патріархату). Натомість, відповідно до дослідження Центру Разумкова, майже чверть українців висловлюються за створення незалежної української церкви.