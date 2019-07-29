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«Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко». Такой анонс предваряет один из сюжетов в итоговой программе на телеканале «Россия 1». Герои этого сюжета – братья Павел и Евгений Кириленко. Павел руководит военно-гражданской администрацией Донецкой области, а Евгения назвали «офицером спецслужб ДНР». И этот «офицер» даже готов говорить с братом о мире. Вот только на каких условиях, непонятно.

Военный прокурор Павел Кириленко сменил на посту руководителя Донецкой области сотрудника СБУ Александра Куця. Кажется, что есть логика в назначении сотрудников таких служб в регион, где идут боевые действия. Вот только журналисты и активисты сразу обратили внимание на то, что брат Павла Кириленко, Евгений, внесен в базу данных сайта «Миротворец» как член группировки «ДНР».

Президент Владимир Зеленский, когда представлял нового руководителя области, так прокомментировал эту информацию: «Огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает там где-то в «ДНР»… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, и там брат… У Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям».

«Я не укроп, я против бандеровцев»

И вот через три недели после этого о родственных отношениях руководителя Донетчины решил рассказать телеканал «Россия 1». Сначала показали мост в Станице Луганской: мол, здесь чуть ли не впервые представители Киева и «ЛНР» «пожали друг другу руки». Потом женщина, которую представили как Надежду, мать братьев Кириленко, говорит: «Мои дети друг в друга стрелять не будут. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать».

Евгения Кириленко назвали «офицером спецслужб ДНР». О взаимоотношениях с братом он рассказал так: «Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал – диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг-другу, может быть, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев».

Глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко в этот день, как сообщили в администрации, находится в командировке – прокомментировать не смог.

«Для меня это – конфликт интересов» – Заровная

Война на Донбассе поставила в похожую ситуацию многие семьи: люди прекращают общаться, живут в разных реальностях или даже воюют друг с другом. Но значит ли это, что наличие близкого родственника в подконтрольном России вооруженном формировании не является проблемой при назначении человека на такую должность?

Татьяна Заровная, журналист и переселенец, рассказала нам, что такой сюжет на российском телевидении был ожидаем: «Люди, которые нас обстреливают, предлагают нам мир на их условиях, на условиях капитуляции. И параллельно рассказывают всему миру, что в Украине нет никакой агрессии – есть гражданская война. Когда заметили наши коллеги мужа Скабеевой (Евгений Попов – ред.) недалеко от линии разграничения, так и подумали: будет какой-то пропагандистский сюжет».

По мнению журналистки Заровной, назначение Павла Кириленко происходило в условиях конфликта интересов. Руководитель такого региона и такого уровня должен быть независим. А имея родственников на оккупированной территории, человек попадает в зависимость от родственных симпатий. И этим умело воспользовались россияне.

Мы видим, как выгодно вот это назначение для страны-агрессора

«Россия в своем амплуа… нас обворовала, и теперь нам рассказывает, что это не Россия сделала, – говорит она. – А это сделали мы сами, оказывается: мы поссорились со своими родственниками, со своими друзьями. Мы оказывается сами сделали у нас в стране «гражданскую войну». То есть, мы видим, как выгодно вот это назначение для страны-агрессора».

«Людей надо судить по поступкам» – Куропятник

А вот Алексей Куропятник, эксперт по иностранным делам фонда «Майдан закордонних справ», говорит: такая ситуация не уникальна. Сейчас в Украине есть элементы гражданского противостояния на фоне внешней интервенции.

Куропятник отмечает: «Я думаю, речь идет о том, что каждого нужно судить по своим поступкам, по своим делам. А то, что конфликт на Донбассе прошел через семьи, через родственников, – это не по их вине. И я не думаю, что априори здесь следует идти по логике такой, что если родственники с другой стороны замешаны в предательстве, в измене Родине, то это значит, что люди и на нашей стороне точно так же запачканы. Я думаю, что людей нужно судить по их личным поступкам».

Но Куропятник не исключает того, что правоохранители тоже должны быть на стороже: «Эта ситуация может привлекать внимание спецслужб и правоохранительной системы для того, чтобы более внимательно смотреть, чтобы не допустить утечки информации и перехода на сторону врага. Но это просто более внимательный подход. Он не должен исключать работу патриотов на нашей стороне, которые имеют свои убеждения».

Из сюжета следует, что если бы братья встретились в Донецке, то Евгений сказал бы Павлу: «Нужно это все заканчивать, прекращать». Что сказал бы в ответ руководитель Донецкой области Павел Кириленко своему брату из так называемого МГБ группировки «ДНР», которая признана в Украине террористической, неизвестно – возможно, он еще решит ответить на это публично.

Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)