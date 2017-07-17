Радіо Свобода Daily: 50 мільйонів за Добкіна

50 мільйонів за Добкіна

Печерський районний суд Києва обрав для народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Хоч прокуратура просила про 150 мільйонів. Тепер у Добкіна є 5 днів для внесення застави. Гроші вже збирають однопартійці на чолі з Вадимом Новинським.

А от чому рішення про зняття недоторканності з Михайла Добкіна та обшуки в офісах компаній Олександра Клименка є набагато важливішими, ніж боротьба із корупціонерами серед депутатів партій коаліції або чинного уряду, у своїй публікації пояснює політичний оглядач Віталій Портников. Існує «інша» Україна, пояснює він, частина якої нещодавно була при владі і частина цих людей вірять, що рано чи пізно їм вдасться взяти реванш.

В продовження три коротких новини.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що партнери колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка пішли на співпрацю зі слідством.

Суд арештував 5 підозрюваних у справі «Львівського бронетанкового заводу».

І трішки спорту. Українські байдарочниці здобули «золото» на чемпіонаті Європи.

Водолази на захисті України

Але не байдарками єдиними. Що Ви знаєте, наприклад, про водолазів, про дивну й утаємничену роботу чоловіків у чорних гідрокостюмах? А це більше, ніж професія. Про водолазів повідомляють під час робіт через аварію корабля чи порятунок людей із підводних човнів. Ми аплодуємо глибоководникам, коли ті виявляють сенсаційні знахідки. Але війна змінює сенс їхньої професії: перетворює водолаза на військового інженера, сапера, розвідника і навіть диверсанта. Але найчастіше підводні плавці – це рятівники чужих життів, часто – ціною власного. Тож про підводних захисників України на Донбасі ми вирішили розповісти у програмі «Радиво».

А на завершення залишили відео про… равликів. Чи правда, що Україна експортує їх більше, ніж сала? Як побудувати бізнес на продажу делікатесів і чи буде він успішним? Про це у свіжому випуску «Бізнес-плану» (проекту Радіо Свобода «Настоящее время» спільно з Hromadske.ua)

Будьте креативними й інколи робіть те, чого від Вас не очікують!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає легкого робочого тижня

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