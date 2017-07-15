Матіос: партнери Клименка пішли на співпрацю зі слідством

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що партнери колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка пішли на співпрацю зі слідством.

«Ще вчора вони тусили в «Гуллівері» (торговельно-розважальний центр, де напередодні силовики провели обшуки – ред.) і були партнери з Клименком, а нині після обшуків у квартирах «господаря» вже надвечір вони ж (від страху/совісті чи сумління?) рядками свідчень у протоколах – пішли на співпрацю зі слідством. Це добре. День пройшов не дарма», – написав Матіос на своїй сторінці в Facebook.

14 липня Матіос заявив, що правоохоронні органи провели 151 обшук у компаніях, що, за даними силовиків, належать екс-міністру доходів і зборів Клименку в Києві та Одесі. За підсумками слідчих дій головний військовий прокурор анонсував затримання деяких осіб.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявили, що майно, придбане на кошти, викрадені в Україні Клименком, донині приносило йому дохід, і тепер Міністерство юстиції здійснює заходи для блокування всієї цієї нерухомості, «щоб злочинці не встигли переписати її на інших осіб».

Водночас колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко у відповідь на обшуки в Україні у приміщеннях, пов’язаних із його структурами, заявив, що «змушений засмутити» українських силовиків, які повідомили про ці обшуки, і додав, що у нього «обшуків немає». Клименко нині переховується поза межами України.