Радіо Свобода Daily: прокурор у справі Розенблата зняв піджак і порівняв засідання з талант-шоу

Ми не втомлюємось відбирати для Вас головні новини. Цього разу вони про наступне.

Про сім мільйонів гривень і браслет

Саме такий запобіжний захід обрали для народного депутата Борислава Розенблата. Крім того, йому заборонили відлучатись із Києва та Житомира, де прописаний депутат без дозволу суду та здати паспорти, а також утримуватись від спілкування із народним депутатом від «Народного фронту» Максимом Поляковим, який також проходить по цій «бурштиновій справі».

Сповнене емоційних заяв судове засідання тривало цілий день. Прокурор обурений виступом захисту і піджак знімав, і Ліну Костенко цитував, і навіть порівняв судове засідання з талант-шоу. (Його емоційний виступ у відео)

«Браслет Розенблату бурштиновий чи електронний»? – іронічно написав у соцмережі журналіст «Схем» Михайло Ткач.

Про «Малоросію» Захарченка

Не менш іронічно відреагували інтернет-користувачі і на заяву лідера угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. Він анонсував створення «держави» під назвою «Малоросія» зі «столицею» в Донецьку, про що, за його словами, домовилися «представники «ДНР», «ЛНР» і 19 регіонів України. «А що завтра? Мегаросія?», – запитали у соцмережах.

Втім, у такій заяві секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін побачили і небезпеку. Перший вважає це спробою відновити просування військової агресії на захід, а другий – намаганням розіграти на Донбасі абхазький сценарій. У Кремлі ж тим часом від сказаного Захарченокм відхрестились, назвавши заяву особистою ініціативою. Більше реакцій шукайте за лінком.

Маємо і дві короткі новини.

Про 100-річчя уряду України і рішення створити консультативну раду прем’єрів.

І навіть про те, що суд оштрафував пранкера Седюка на 8,5 тисяч гривень, за те, що показав свої сідниці на «Євробаченні».

І на завершення про «Ворошиловград» у кіно

В Україні почнуть екранізувати одну з найвідоміших сучасних книг – «Ворошиловград» Сергія Жадана. Зйомки відбудуться у Старобільську Луганської області, де відбуваються події книги. Від ідеї до першого знімального дня минуло близько шести років і кілька версій сценарію. Одну з головних ролей гратиме Олексій Горбунов. Епізодичну роль зіграє і сам письменник.

Цікавтесь доробками сучасників!

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