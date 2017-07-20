У річницю загибелі Павла Шеремета на його могилу в Мінську прийдуть рідні та друзі

У Білорусі пам'ять Павла Шеремета у річницю його загибелі, 20 липня, будуть вшановувати перш за все на його могилі на Північному кладовищі Мінська.

Проект пам’ятника Павлу Шеремету вже розробили провідні мінські скульптори, але його ще не поставили на могилу.

Першими, близько 8-ї години ранку, у ті ж хвилини, у які він загинув рік тому в Києві, на могилу Павла Шеремета прийдуть його рідні – мати Людмила, яка досі працює хіміком у фармацевтичній галузі у Мінську, навчає робітників аптек, з Москви приїдуть дорослі діти Павла Шеремета – Миколай та Єлизавета. Вони не хочуть, щоб хтось ще був присутній під час відвідин ними могили Павла Шеремета, бажають, щоб це було приватно.

Очікується також, що до Мінська прилетить друга, цивільна дружина Павла Шеремета – Олена Притула, а також його друзі з Києва. Вони прибудуть на могилу Павла о 12-й годині, коли почнеться суспільне вшанування пам’яті Павла Шеремета, організоване Білоруською асоціацією журналістів. Прийдуть також колеги та друзі Павла, білоруські політики та громадські діячі.

Білоруська служба Радіо Свобода вестиме відеотрансляцію наживо.

Мама Павла має надію, що справу вбивства її сина розкриють

Мати Павла Шеремета вже два рази зустрічалася з президентом України Петром Порошенком, вона має надію, що справу вбивства її сина буде розкрито, хоч вона не вдоволена тим, як зараз її розслідують в Україні.

Людмила Шеремет як потерпіла у цій справі хоче найняти собі адвоката, щоб брати більшу участь у процесуальних діях. Вона вважає це вбивство політичною розправою, але не вірить у білоруський чи російський слід:

Хтось дуже боявся і ненавидів Павла

«Мені здається, що все там, в Україні. Хтось дуже сильно злякався. Хтось дуже боявся і ненавидів Павла ... Напевно, він дуже сильно комусь насолив, і хтось дуже його злякався», – сказала Людмила Шеремет в інтерв’ю Білоруський службі Радіо Свобода до першої річниці гибелі її сина Павла Шеремета від вибуху в Києві.