Навальний і Гіркін є однодумцями – Портников про дебати

​У Москві в офісі «Фонду боротьби з корупцією» відбулися теледебати між опозиційним політиком Олексієм Навальним та одним із організаторів російського вторгнення на Донбас, полковником ФСБ Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Яскравого шоу, яке очікувалось, не відбулось. Гіркін уникав відповідей на гострі запитання або відповідав на них розпливчасто. Однак теми Донбасу учасники таки торкнулись.

«Я не можу вас не спитати про збитий «Боїнг». Ви там були. Ви точно знаєте, хто його збив. Скажіть правду прямо зараз, на цих дебатах. Хто збив «Боїнг?» Це одне із запитань, що збирався поставити головний російський опозиціонер Олексій Навальний полковнику Ігорю Гіркіну-Стрєлкову під час дебатів. І поставив. Дебати за ініціативи Гіркіна відбулися 20 липня о восьмій вечора за московским часом у прямому ефірі в офісі «Фонду боротьби із корупцією» Навального. Пряму трансляцію тільки на ютуб-каналі Навального одночасно дивилися близько 100 тисяч людей.

Прихильники Навального виправдовували його участь у дебатах із Гіркіним тим, що той, мовляв, може у запалі розказати про деталі свого вторгнення на український Схід – хто давав накази, зброю, фінансування тощо. Це б стало у пригоді в майбутньому трибуналі в Гаазі проти нього самого та Володимира Путіна. Допитати Гіркіна спочатку спробували глядачі.

Михайло Зигарь, ведучий дебатів: «На чиї кошти ви організували вторгнення на схід України, взяття Слов’янська, де ви взяли зброю, хто спонсорував вашу операцію – якщо не представники олігархічної еліти?»

Ігор Гіркін: «Я можу сказати, що зброю я взяв у Криму, там само взяв і дуже невеликі гроші, які в мене були. На решту запитань я, як офіцер, від якого все ще продовжують залежати люди, які все ще продовжують служити і воювати, я просто не можу і не буду відповідати, тому що відповідь на це позбавить мене офіцерської честі».

Тією самою честю Гіркін відхрестився і від відповіді про «Боїнг», що був збитий – за даними Міжнародної групи розслідувачів – з комплексу «БУК», привезеного з Росії, за часів командування сепаратистами Гіркіним. Тоді загинуло 298 мирних людей. У твіттер-акаунті «Сводки от Игоря Ивановича Стрелкова» через дві години після збиття літака з'явився допис: «У районі Тореза щойно збили літак АН-26, валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж – не літати в нашому небі». Після того, як з'ясувалося, що літак – пасажирський, допис видалили.

Ігор Гіркін: «Ополчення» «Боїнг» не збивало за відсутності засобів, якими воно могло збити. Усі засоби протиповітряної оборони, що були у мене в розпорядженні, це 5 ЗРК «Ігла» та одна «Стріла-10», що на момент падіння «Боїнга» була в Зугресі й прикривала Зугрес. Відповідно, «ополчення», що мені підпорядковувалось, збити «Боїнг» не могло ніяк. Більше коментарів щодо цього я давати не хочу і не буду, бо я не брав участі у розслідуванні і навіть ним принципово не цікавлюсь».

Він не те що не наговорив на Гаагу, він навіть збрехав про те, що «Боїнг» збивали нібито не «ополченці»

«Він не те що не наговорив на Гаагу, він навіть збрехав про те, що «Боїнг» збивали нібито не «ополченці», у них навіть не було такої зброї», – зауважує політичний оглядач Олексій Мінаков.

Єдине, на що натякнув Гіркін, це на причини своєї втечі з Донбасу.

Ігор Гіркін: «Якби я мав вибір, мав би можливість обирати між своїм життям і залишитися на Донбасі, я б залишився на Донбасі. На жаль, мені були висунуті такі умови, за яких я на Донбасі лишитися не зміг. Які – це вже як військовий я вам відповісти не можу».

Навальний чомусь не тиснув на Гіркіна у питаннях про Донбас, незважаючи на інтерес з боку глядачів до цієї теми.

Замість того, щоб тиснути, він його ( таке враження ) відбілював

«Замість того, щоб тиснути, він його (таке враження) відбілював. Наприклад, постійно наголошував, що Гіркін нібито не військовий злочинець, бо немає рішення суду», – дивується Олексій Мінаков.

Згодом запланований допит Стрєлкова перетворився на допит самого Навального.

Олексій Навальний: «Ви що мені пропонуєте зараз, заради якоїсь ефемерної штуки, боротьби із Заходом почати війну із Казахстаном?»

Ігор Гіркін: «Ви визнаєте кордони Росії?»

Олексій Навальний: «Звісно ж, я визнаю чинні кордони Російської Федерації!»

Опозиціонер повторив свої попередні тези про безальтернативність Мінських домовленостей. Щоправда, якось дивно це аргументував. «Війна, яку ви почали, – це дорога річ», – заявив Навальний Гіркіну.

Навальний – це частина російської системи. Опозиційного політика у тих умовах, що склалися в Росії, просто не може бути

«Позиція Навального виглядає дивно з точки зору того, що він позиціонується в першу чергу як опозиційний політик, тобто політик, який має чесно сказати росіянам, що головна їхня проблема – це окупація чужих земель. Це Донбас, це Крим, це Абхазія, це Південна Осетія, це Придністров’я… Будь-який опозиційний політик має говорити росіянам, що ми з вами окупанти, ми маємо піти, – зауважує журналіст Віталій Портников. – Він не опозиційний політик. Навальний – це частина російської системи. Опозиційного політика у тих умовах, що склалися в Росії, просто не може бути. Можуть бути люди, які пов’язані з тими чи іншими баштами у силових структурах».

Попри сподівання прихильників опозиціонера, Навальному, вочевидь, не вдалося перетягнути на свій бік прихильників Гіркіна з його імперськими поглядами. Останній же отримав чудовий майданчик для пропагування своїх шовіністичних ідей.

Навальний і Гіркін є однодумцями. Просто один діє з автоматом і за прямими вказівками ФСБ, а Навальний не є офіцером – він є агентом – свідомим чи несвідомим

«Навальний і Гіркін є однодумцями. Просто один діє з автоматом і за прямими вказівками ФСБ, а Навальний не є офіцером – він є агентом – свідомим чи несвідомим. І різниця в їхніх поглядах — це не різниця в поглядах між політиками різного типу, це різниця між агентом, наголошую, свідомим чи ні, і офіцером», – зауважує Портников.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)