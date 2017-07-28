(Друкуємо мовою оригіналу)

В Украине празднуется День крещения Руси-Украины. Украинская православная церковь Киевского патриархата проводит крестный ход, своих прихожан накануне собирала на Владимирской горке и церковь Московского патриархата. В студии Радио Донбасс.Реалии с историком, профессором кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Валерием Ластовским и политологом Юрием Романенко говорили о том, как и когда Москва перетянула на себя роль столицы православия, насколько правомочны ее претензии на историческое, культурное и религиозное наследие Киевской Руси, и возможно ли провести ребрендинг Украины как единственной правонаследницы Киевской Руси.

– Не является ли странным, что в городе, в котором крестили Русь, нет своей автокефальной церкви, признанной Константинополем, и эту роль де-факто сейчас играет церковь Московского патриархата?

Валерий Ластовский: Одним словом – ненормально. Еще впереди большая борьба политического характера, не только на межгосударственном, но и на межконфессионном уровне.

– Почему за все годы независимости достаточно остро этот вопрос не ставился?

Валерий Ластовский: Тут есть и объективные, и субъективные причины. Объективная – та же проблема многовекторности: не трогаем никого из чужих, стараемся мириться со всеми. Субъективные – так или иначе, вся историческая наука вышла из советской исторической науки, этот пупок не был разорван в 1991 году, хотя в 1990-е и 2000-е годы этот разрыв постепенно увеличивался. Проблема была в том, что у нас историческая наука начала формироваться заново в конце 1980-х и эволюционировала «тихим» способом, и российское влияние на нее было довольно сильным: источников мало, учебников почти нет.

– Может ли Украина заявить, что она – единственная правонаследница Киевской Руси? Украинский президент – выйти и сказать это на весь мир?

Заявляя претензии через историческую науку на какую-то территорию, можно обосновать агрессию против этого государства

​Валерий Ластовский: Мое мнение субъективно. Думаю, это стоило бы сделать. Потому что исторические игры могут привести, в конце концов, к ликвидации этого государства: заявляя претензии через историческую науку на какую-то территорию, можно обосновать агрессию против этого государства. Возьмите то же немецкое государство Адольфа Гитлера: арийский миф – это одно, но они заявляли, что Черняховская культура – это их культура. Они специально направляли на территорию Украины археологов в период оккупации, выбрасывали деньги на исследования, чтобы показать свое право на эти земли. Так же делают сейчас российские институты, проводя раскопки на территории Крыма.

– Не пришло ли время провести ребрендинг Украины? Вспомним знаменитую пиар-акцию Ивана Грозного, который взял шапку Мономаха и заявил, что Москва – это Третий Рим. Не может ли так сделать Украина – ведь не соврет?

Нам нужен не ребрендинг. Ребрендинг подразумевает наличие бренда, который устарел

​Юрий Романенко: Это была не пиар-акция, это было глубокое обоснование своих претензий на свою преемственность с Византией и на расширение своего влияния на те территории, которые казались интересными московским князям. Нам нужен не ребрендинг. Ребрендинг подразумевает наличие бренда, который устарел. А наша проблема в другом: несмотря на наличие целой плеяды блестящих историков, мы не сформировали целостное понимание нашей истории, и имеем из-за этого множество проблем.

Мы должны целостно смотреть на историю, и даже имперские периоды Украина играла достойную роль в истории этих импери

Если взять современную трактовку истории Украины, у нас получается цепь героических периодов, которые потом прерываются столетиями страданий. С моей точки зрения, то неправильно. Мы должны целостно смотреть на историю, и даже имперские периоды Украина играла достойную роль в истории этих империй. Потому что украинцы по энергетической силе являются очень сильным народом, и наша проблема, что мы с этой своей бурной энергией не можем совладать. Как только мы попадаем внутрь имперского организма, мы начинаем его изнутри подтачивать. Нужно принять целостность нашей истории. Как история Шотландии целостна, несмотря на то, что она находилась в составе Великобритании.

– Вы говорите, целостность истории. С чего начать эту историю? Почему говорят: Михаил Грушевский – первый президент Украины, первый лидер украинской нации. Почему не назвать киевских князей первыми лидерами украинской нации, почему историки так не говорят?

Юрий Романенко: Потому что это не была нация в современном понимании...

– А в России говорят, что это была «российская нация».

Юрий Романенко: Потому что они формируют исторический миф. Мы тоже его можем формировать, и мы формируем с большей или меньшей долей успеха. Мы должны понимать, что нации в современном понимании сложились 3,5-4 столетия назад.

– В Москве открыли памятник Владимиру Крестителю. Владимир Путин и патриарх Кирилл заявили, что он – «отец русской нации». Насколько такие заявления правомочны?

Валерий Ластовский: Вспоминается Остап Бендер. Достаточно поднять учебники и посмотреть, какое отношение имеет Владимир к Москве. Ее просто не было. Какое отношение имеет его деятельность к этой территории?

Россия не просто старается фальсифицировать историю, она пробует искать свою собственную историю

Этим актом Россия не просто старается фальсифицировать историю, она пробует искать свою собственную историю, поскольку разрыв с Украиной поставил их перед вопросом: а кто они? До этого у них этот вопрос не стоял.

– А нынешние россияне – это кто, где им искать свои корни, если не в Киевской Руси?

Валерий Ластовский: Надо понимать, что такое Русь. Русь – это была империя, громаднейшая империя с центром в Киеве. Соответственно, население, которое проживало на ее территории, где-то смешивалось с этническими племенами, где-то было в этническом плане чище. Хотим мы этого или нет, но если взять нынешнюю территорию России – то это пограничье, где мешались те русичи – норманны, славяне, с местными племенами – мещера, мурома, веси и так далее. Ясно, что если VI-VII столетье нашей эры – там единичные последы со славянскими элементами, то в ХII, конечно, их больше, но это не значит, что это чистокровные славяне. Если этнос приходит на территории как колонизатор, он становится там доминирующим, но он смешивается. Это конгломерат, где смешивалось все, что могло смешиваться. Позже там добавились татары, хазары, монголы. Это такой котлован.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)



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