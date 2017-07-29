Радіо Свобода Daily: ряси і камуфляж під час хресної ходи УПЦ КП

Ряси і камуфляж

Вслід за хресною ходою УПЦ (Московського патріархату) з нагоди Дня хрещення Київської Русі князем Володимиром, що відбулася 27 липня, вже 28 липня вулицями столиці пройшли священики та віряни УПЦ Київського патріархату. Ззовні обладунки священнослужителів обох церков були дуже подібними. Проте впадали в око й добре помітні відмінності. Особливою рисою хресної ходи УПЦ Київського патріархату стала велика кількість людей у камуфляжі. Крім ветеранів АТО, тут була і велика група військових капеланів.

Крім того, нашому кореспонденту віряни розповіли про унікальну ікону. На одному полотні зображені козаки, воїни армії УНР, Іван Мазепа, Володимир Великий та Герої, що загинули під час подій на Майдані. Про неї у нас окремий відеосюжет.

Люди «не з системи» чи досвідчені з «сумнівним минулим»?

Визначилися кандидати в судді до Верховного суду України. Це вперше до найвищого судового органу країни суддів не призначають, а обирають на відкритому конкурсі. Про те, чи будуть дійсно доброчесними нові судді Верховного суду, з гостями у студії говорив Віталій Портников.

Тим часом «Центр протидії корупції» проаналізував кандидатів і повідомив, що майже 80%, або 93 зі 120 переможців конкурсу на посади до нового Верховного суду є або раніше працювали суддями. «Кожний четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, порушував права людини або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки», – твердять в організації.

Тепер кандидатів протягом місяця перевірятиме Вища рада правосуддя. На підставі її рішення та подання буде підготовлено і відповідний президентський указ.

Коротко про санкції і Насірова

Норвегія, Албанія, Чорногорія, Грузія і Україна на рік продовжили санкції щодо Криму, а Росія тим часом заборонила американським дипломатам користуватися дачею в Срібному бору і складом у Москві.

У свою чергу НАБУ і САП повідомили про завершення досудового розслідування щодо відстороненого голови ДФС Романа Насірова у «газовій справі». До переліку обвинувачень додали ще й службове підроблення.

4 «золота» за день

У сьомий день змагань на Всесвітніх іграх Україна здобула 4 золоті нагороди. Одне золото опинилось у руках Богдана Мочульського з Луцька. У ваговій категорії до 62 кілограмів учасник змагання з джиу-джитсу не залишив шансів супротивнику. Відтак у загальному заліку в України – сьоме місце. Детальніше про кожну з перемог дізнаєтесь у вже традиційному матеріалі зі змагань.

#людинаНЕтовар

З такою назвою у Києві на майдані Незалежності пройшла акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми. Тож на завершення залишимо тут Вам декілька фактів для роздумів.

В середині 1990-х років у Львові розгорівся скандал, який назвали «справа дітей». Стали відомі факти незаконного усиновлення немовлят іноземними громадянами. Схема виглядала так: породіль повідомляли про смерть новонароджених, оформляли фальшиву відмову матері від дитини і за винагороду відправляли дітей за кордон.

У 1997 році в Івано-Франківську відбувся судовий процес у справі про незаконне усиновлення дітей іноземними громадянами. Вирок у справі зачитувався шість годин. Тоді терміни отримали відразу декілька посадовців. Через цю справу 1998 року внесли зміни до Кримінального кодексу – додали статтю 124 «торгівля людьми».

Понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі

Бережіть себе і своїх близьких

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.