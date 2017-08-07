Радіо Свобода Daily: останки 107 розстріляних в’язнів радянського режиму знайшли у Луцьку

«Розстрільний календар»

Розпочнемо з фото. На ньому чоловік прикрашає квітами хрест репресованим. Так у Києві і в меморіальному комплексі «Биківнянські могили» вшановували жертв сталінських репресій.

Арешти, допити, фізичні та моральні тортури, заслання, розстріли українських політичних діячів, військових, інженерів, науковців, митців, письменників, громадських активістів, віруючих людей тривали від початку комуністичного режиму і до самого розпаду Радянського Союзу. Тож, щоб зберегти пам'ять про кожного з них, група волонтерів-істориків створила «Розстрільний календар», де на понад 430 сторінках викладається по днях, як і в традиційному календарі, хроніка політичних репресій у Радянській Україні впродовж понад 70 років існування СРСР. Про книгу та історії, які вона містить, у програмі «Радиво» нам розповіла авторка цього видання, письменниця Олена Герасим’юк.

Як би моторошно це не звучало, але мертві заговорили цими днями і в Луцьку. Там розкопали одну братську могилу з останками 107 розстріляних в’язнів радянського режиму. «Збереглися залишки одягу, шерстяний одяг. Бідні люди, полатане взуття, хоча були різні. В основному це молоді люди, перша ознака – у всіх збережені зуби. 18-20-35-40 років», – ось так описували страшні знахідки під час розкопок археологи та громадські активісти.

А тепер черга декількох новин.

Боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колумбійця Мігеля Марріаґу й захистив звання чемпіона світу

Президент Петро Порошенко політав на винищувачі Міг-29

У ДТП загинула екс-депутат від Партії регіонів Ірина Бережна

Зброя від США

Пентагон рекомендував надати Україні пакет допомоги з летальною зброєю на суму близько 50 мільйонів доларів, повідомила телевізійна мережа NBC у США.

І хоч речник Пентагону відмовився розголошувати деталі пакету, сказавши NBC, «ми нічого не вирішили», політичний оглядач Віталій Портников вже назвав такий крок «поворотом до тверезості»: «Російську агресію може зупинити тільки сильна українська армія. Тільки сучасна українська армія може врятувати Європу від нової війни. І зовсім не тому, що вона переможе російські збройні сили, ні. А тому, що Росія не буде з такою армією воювати. Тому що в Кремлі перестануть вважати українців «слабаками». Зрозуміють, що йдуть на війну, а не на парад. І займуться куди більш важливими справами – наприклад, полюванням на щук у тувинських болотах».

Одяг в Україну, а податки – в Росію

Не вщухає скандал навколо російського бренду «Глорія Джинс». Недорогий одяг занадто дорого обходиться Україні, вважають активісти. Вони беруть в облогу столичні магазини і наполягають – те, чим торгує ця компанія в Києві, зроблено в окупованому Луганську. «Донбас.Реалії» з’ясовували, чи так це насправді.

«Активне довголіття»

А завершувати огляд сьогодні буде історія 84-річної Галини Горяної. Вона чемпіонка України з тенісу, яким почала займатися у віці 60 років, і засновниця клубу «Активне довголіття» в Києві. Крім того, жінка є кандидатом біологічних наук, доцентом і автором книг про здоров’я, а в минулому – чемпіонка України з гірськолижного спорту. В інтерв’ю «Голосу Америки» Галина Горянова розповіла про причини короткої тривалості життя в Україні та стереотипи довкола старіння, а ще – поділилася чотирма інгредієнтами власного рецепту здоров’я.

Пам’ятайте: вік не перешкода!

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