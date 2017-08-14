«Рахую до трьох, або стрілятиму!» – бойовик погрожував патрулю ОБСЄ

Один з патрулів моніторингової місії ОБСЄ під дулами автоматів бойовиків був змушений припинити роботу і покинути район Станиці Луганської. Про цей інцидент, який стався 13 серпня, повідомили в Спеціальній моніторинговій місії. Бойовики регулярно не дають представникам СММ виконувати свою роботу, не пропускаючи вглиб контрольованих територій. Останнім часом почастішали випадки, коли виникає ризик для життя співробітників ОБСЄ.

13 серпня патруль СММ ОБСЄ у складі чотирьох осіб спостерігав за цивільними громадянами, які проходили дерев’яні пандуси в районі Станиці Луганської. До патруля звернувся чоловік у камуфляжі. Співробітники місії навіть не одразу його зрозуміли, оскільки людина говорила з вітчутним кавказьким акцентом. Те, що сталося далі, дуже загрожувало співробітникам місії, розповів в інтерв’ю Радіо Свобода перший заступник голови Спеціальної місії ОБСЄ в Україні Олександр Гуґ.

«Близько 10-ї години піший патруль місії був поблизу зруйнованої секції моста в Станції Луганській з боку позиції «ЛНР», на непідконтрольній території. До патруля наблизився чоловік, одягнений у військову форму, він сказав, що місія повинна виїхати. Потім чоловік повернувся, озброєний автоматом, і знову сказав, щоб патруль їхав, або він почне стріляти – патруль вимушений був поїхати», – розповів Гуґ.

«Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох і, якщо ви не підете, то буду стріляти», – такі погрози адресував представникам місії озброєний бойовик.

На офіційних ресурсах місії вказують, що це далеко не перший випадок, коли сепаратисти не дають співробітникам СММ виконувати свої обов’язки.

Так,10 серпня представники угруповання «ДНР» не пропустили моніторингову місію ОБСЄ до підконтрольного їм Новоазовська, що поблизу неконтрольованої Києвом частини кордону з Росією.

Того ж дня поблизу села Пікузи на підконтрольній угрупованню «ДНР» території Донеччини обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ, зазначили представники місії у Twitter.

Із такими подіями просто несумісною є заява лідера бойовиків угрупування «ДНР» Олександра Захарченка.

«Наше бажання – створити сприятливі умови для роботи місії ОБСЄ, повна взаємодія. Хотілося б, щоб весь світ дізнався, що відбувається в «ДНР», – заявив він.

Представники ОБСЄ ризикують не більше, ніж місцеве населення, коли перебувають на підконтрольній території, повідомила Радіо Свобода керівник прес-служби 72-ї бригади Збройних сил Олена Мокренчук.

«Вони (представники ОБСЄ – ред.) катаються по Авдіївці, також знаходяться в місті, де всі люди також ризикують не більше, ніж звичайні цивільні мешканці, які під нашим захистом», – каже Мокренчук.

Представники ОБСЄ повідомили, що попри інцидент і погрози з боку бойовиків, будуть продовжувати виконувати свою місію.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)